Bila Dibayar Rp 8,5 Miliar Per Minggu, Lionel Messi Bisa Beli Setara Barang-Barang Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kesepakatan lama bakal habis pada 2018, bintang asal Argentina, Lionel Messi, dikabarkan akan menandatangani kontrak baru bersama FC Barcelona.

Kontrak baru itu akan mengikat Messi sampai 2021 yang menurut media-media Spanyol meyakini dia akan menerima bayaran 30 juta euro atau Rp 446 miliar dalam setahun!

Angka itu sebuah peningkatan yang signifikan. Dalam kontrak lama yang berlaku 2014-2018, Messi disebut-sebut menerima gaji “hanya” sekitar 17 juta euro setahun.

Gaji Rp 446 miliar setahun berarti Messi dibayar Rp 8,5 miliar per minggu; Rp 1,2 miliar per hari, Rp 51 juta per jam, Rp 850.000 per menit, dan Rp 14.000 per detik!

Bagaimana jika uang sedemikian banyak dipakai membeli barang-barang di Indonesia? Apa saja yang bisa dipunyai oleh Messi?

1 Helikopter AW101

Pembelian helikopter AW101 sedang menjadi masalah di Tanah Air. Ada dugaan korupsi di sana. Harganya 55 juta dolar AS. Tapi, pabrik AgustaWestland mengklaim harga itu sudah termasuk pelatihan pilot dan kru, suku cadang selama dua tahun, serta peralatan pendukung lain. Harga helikopternya saja 35 juta dolar AS atau 31 juta euro. Gaji setahun Messi cukup untuk membeli satu unit helikopter itu, mungkin dengan sedikit ada tawar-menawar.

40 Michael Essien

Persib tak mau mengonfirmasi, tapi kabarnya mereka membayar Rp 11 miliar untuk menggaet Michael Essien, marquee player termahal di Liga 1. Dengan gaji setahunnya, Messi bisa merekrut 40 Michael Essien! Jumlah 40 orang itu mungkin cukup untuk membentuk dua tim.

262 Rumah

Dengan promosi selama bulan Ramadhan, harga rumah di Bintaro Jaya dimulai dari Rp 1,7 miliar. Tanpa perlu mengangsur Rp 10 juta per bulan, dengan gaji setahunnya Messi bisa membeli sekitar 262 rumah di Bintaro Jaya.

27.000 Motor

Seperti dikutip dari Kompas.com, Honda Beat series adalah motor terpopuler di Indonesia selama tiga bulan pertama 2017. Harga satu unit motor All New Honda Beat eSP CBS-ISS sekitar Rp 16 juta. Messi mungkin bisa bikin armada ojek karena gaji setahunnya cukup untuk membeli 27.000 unit Honda Beat itu.

40.500 Ponsel

Telepon pintar iPhone 7 dengan memori 128 GB dijual dengan harga sekitar Rp 11 juta per unit. Messi bisa memborong sekitar 40.500 iPhone 7 itu dengan gaji setahunnya. Bahkan dengan gaji satu jam, Messi sudah dapat membeli empat unit iPhone 7.

Berita ini dikutip dari Kompas.com dengan judul Gaji Fantastis, Barang Apa Saja yang Messi Bisa Beli di Indonesia?