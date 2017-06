Eko Patrio: Selamat Tinggal Adikku!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar meninggalnya Julia Perez alias Jupe langsung menyebar.

Komedian Eko Patrio juga mengungkapkan kesedihan atas meninggalnya Julia Perez lewat Instagram.

"Innalillahi wainailaihi roji'un..kita semua sayang jupe namun allah lebih sayang kamu.”

“Kita berdoa semoga amal ibadah jupe di trima disisinya dan keluarga yg ditinggalkan diberikan ketabahan.”

“Jupe meninggalkan kita semua dibulan yg baik di bulan Ramadan..bulan penuh pengampunan...,

“Selamat tinggal adikku Selamat jalan Jupe.. U always in my heart,” tulis Eko.

Jupe menghembuskan napas terakhirnya pada 10 Juni 2017.

Sehari sebelumnya, ia menjalani operasi besar terkait pencernaannya.

Jupe meninggal di bulan Ramadan, semoga amal ibadahnya diterima di sisi-Nya

Selamat jalan, Jupe.

Julia Perez meninggal dunia, Eko Patrio ungkapkan kesedihan di media sosialnya. (instagram)

