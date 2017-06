Ikut Berduka Cita, Bintang Jhoda Akbar Unggah Foto Bersama Julia Perez

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Artis peran, pembawa acara, dan penyanyi dangdut Julia Perez (36) atau Jupe meninggal dunia pada Sabtu (10/6/2017) di Rumah Sakit Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, karena kanker serviks stadium empat.

Banyak artis Tanah Air yang mengungkapkan belasungkawa atas kepergian Jupe. Namun rupanya, bukan hanya artis Indonesia saja, melainkan artis India Ravi Bhatia yang terkenal lewat serial Jodha Akbar.

Dalam akun Instagram-nya, @ravi.bhatia, pria itu mengunggah foto dirinya tengah berpose bersama Jupe.

Jupe meninggal dunia (Instagram)

Pada keterangan fotonya, ia berujar, "May your soul Rest In Peace Julia Perez. She has moved to a better place, free from pain and suffering. My heartedly condolences to the family members."

Telah diberitakan, manajer Jupe, Mario Markoneng, menyatakan bahwa Jupe telah tiada. "Ya, benar meninggal," kata Markoneng sembari terisak ketika dihubungi pada (Sabtu 10/6/2017) siang.

Hal tersebut juga dikonfirmasi adik Jupe, Nia Anggia lewat akun Intagram-nya @anggitheperez.

"Innalilahiwainailahirojiun telah berpulang kakak kami tercinta Julia Perez. Minta doanya ya semua , terimakasih semu atas supportnya selama ini. I LOVE YOU YULI," tulisnya.

Untuk diketahui, pada Kamis lalu (8/6/2017), Jupe menjalani operasi organ pencernaan yang diduga mengalami pelengketan karena efek radiasi untuk mengobati kanker serviksnya. (KOMPAS.com)

Berita ini dipublikasikan di Kompas.com dengan judul: Bintang "Jodha Akbar" Ravi Bhatia Turut Berduka Atas Meninggalnya Jupe