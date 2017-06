Pesawat Lion Air Tabrak Burung Saat Akan Mendarat, Apa Akibatnya?

BANJARMASINPOST.CO.ID, SURABAYA - Tabrakan pesawat komersil dengan burung kembali terjadi. Maskapai Lion Air tujuan dari Lombok ke Surabaya mengalami tabrakan dengan burung.

General Manager Angkasa Pura I Bandara Internasional Juanda, Yuwono mengkonfirmasi adanya informasi tersebut.

Akan tetapi, pihak Angkasa Pura masih melakukan evaluasi terkait kapan terjadinya tabrakan tersebut.

"Iya masih di evaluasi. Bisa jadi terkena atau nabrak burung saat tinggal landas di bandara keberangkatan atau on the air atau on the way, artinya belum bisa dipastikan kenanya di mana," jelasnya saat dimintai konfirmasi, Sabtu (10/6/2017).

Adanya bird strike diketahui pukul 06.58 WIB saat akan mendarat di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo.

Akan tetapi, kepastian tertabraknya di mana masih dilakukan evaluasi. (*)

