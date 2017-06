Tim Asuhan Roberto Martinez Berhasil Kalahkan Estonia dengan Skor Akhir 2-0

BANJARMASINPOST.CO.ID, TALLINN - Belgia berhasil mengalahkan tuan rumah Estonia dengan skor 2-0 pada lanjutan penyisihan Kualafikasi Piala Dunia 2018 Grup H, Jumat (9/6/2017).

Gol kemenangan Timnas Belgia ke gawang Estonia diciptakan oleh Dries Mertens (menit ke-31) dan Nacer Chadli (86').

Dua gol itu dilesakkan tim asuhan Roberto Martinez setelah mereka melontarkan total 29 tembakan!

Gol Mertens pun terbantu oleh kelemahan antisipasi kiper Estonia, Mihkel Aksalu. Prosesnya berawal dari pergerakan Kevin de Bruyne di sisi kanan.

Gelandang lincah Manchester City itu melepaskan umpan silang ke kotak penalti Estonia. Bola meluncur ke arah Aksalu, tetapi tangkapan sang kiper tidak lengket.

Bola lepas memantul dan mengarah kepada Mertens, yang langsung mengeksekusinya dari jarak dekat.

Meski tampil amat agresif, Belgia harus menunggu sampai menit-menit terakhir untuk mendapatkan gol kedua. De Bruyne kembali berperan atas terciptanya gol Chadli.

Kemenangan Belgia boleh disebut mudah karena Estonia seperti tak melakukan perlawanan. Estonia cuma melepaskan dua tembakan sepanjang laga.

Pada pertandingan lain di Grup H, Bosnia-Herzegovina bermain imbang 0-0 dengan Yunani dan Gibraltar kalah 1-2 dari tamunya, Siprus.

Kombinasi hasil tersebut membuat Belgia semakin kokoh di puncak klasemen. Tim beralias Rode Duivels (Setan Merah) mencaplok 16 poin, tak terkalahkan dari enam laga.

Yunani dan Bosnia menyusul secara beruntun di tiga besar dengan 12 dan 11 angka. Adapun Siprus (7 poin), Estonia (4), dan Gibraltar (0) masih terpuruk di posisi tiga terbawah.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Eropa Grup H

Bosnia Herzegovina vs Yunani Skor 0-0

Estonia vs Belgia Skor 0-2 (Dries Mertens 31', Nacer Chadli 86')

Gibraltar vs Siprus Skor 1-2 (Anthony Hernandez 29'; Roy Chipolina 10'-bunuh diri, Pieros Sotiriou 87')

