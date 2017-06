Ucapkan Belasungkawa Para Pesohor Negeri:

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pedangdut Julia Perez atau Jupe meninggal dunia. Hal itu disampaikan lewat akun Instagram adik Jupe, Nia Anggia lewat akun Intagram-nya @anggitheperez, Sabtu (10/6/2017).

"Innalilahiwainailahirojiun telah berpulang kakak kami tercinta Julia Perez. Minta doanya ya semua , terimakasih semu atas supportnya selama ini. I LOVE YOU YULI," tulisnya.

Para pesohor Tanah Air mengucapkan bela sungkawa untuk pelantun "Belah Duren" itu, lewat media sosial Instagram dan Twitter.

"Turut berduka atas meninggalnya Julia Perez," ujar komedian dan penulis skenario Ernest Prakarsa.

"Innalillahi, Julia Perez meninggal. Secara penyanyi oke, secara komedian smart. Semoga amal ibadahnya diterima," tulis komika Fico Fachriza.

"Rest in LOVE Julia Perez," tulis penyanyi Glenn Fredly.

"Innalillahi turut berduka cita atas meninggalnya Julia Perez.. Semoga amal ibadah baiknya diterima sisi Allah SWT. Aamiin Yaa Rabb," tulis penyanyi Andien Aisyah.

"We love you so muchhhh kaka kesayangannnnnn, selamat jalan kaaaa @juliaperrezz," tulis Sarwendah.

"Kenapa lo ninggalin gw ??????????????? Tapi klo ini yg terbaik, dan lo gak akan nahan sakit lagi sekarang, pergilah ketempat yg terbaik.

Selamat Jalan sahabat, terima kasih buat semua kenangan indah kita dan lo harus ingat GW SAYANGLO BANGET," tulis Ruben Onsu.

Diberitakan sebelumnya, Jupe kembali dikabarkan meninggal dunia. Hal itu diketahui dari Instagram story sang manager, Mario. Namun demikian, kabar tersebut segera ditampik.

"Enggak. Barusan saya juga ditelepon teman-teman sampai panik padahal, tapi saya dari rumah sakit dan dia baik-baik saja. Itu hoax. Dia masih hidup," ujar Mario saat dihubungi wartawan, Jumat (9/6/2017).

Berita ini dipublikasikan kompas.com dengan Judul "Julia Perez Meninggal, Para Pesohor Ucapkan Belasungkawa"