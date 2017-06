Wow! Cinta Laura Wefie Bareng Emma Stone, Tapi Ini Bukan Editan Lho

BANJARMASINPOST.CO.ID - Coba ngaku, siapa yang tak mau berfoto bersama artis-artis Hollywood?

Pasti semua mau kan?

Jadi kalau sampai ada yang bisa foto bareng dengan artis Hollywood, pasti deh langsung merasa iri.

Seperti ketika melihat unggahannya Cinta Laura Kiehl baru-baru ini.

Menjadi seorang artis yang juga sedang menjajaki karier di Hollywood, Cinta Laura pun diundang ke acara AFI Life Achievement Award.

Ia nampak begitu memukai di red carpet dengan menggunakan gaun putih panjang dan rambut ikal yang khas Cinta Laura.

Cinta Laura dan Emma Stone (Instagram/@claurakiehl)

Ternyata di acara tersebut, Cinta bertemu dengan salah satu aktris favorit Hollywood yang mendapatkan penghargaan sebagai Best Actress di Oscar kemarin.

Yap, Cinta bertemu dengan Emma Stone!

Bukan hanya bertemu, tapi Cinta juga foto bareng dengan Emma loh.

Pastinya langsung bikin netizen iri kan..

@armazinglin: "Im crying. 2 goddesses in one pic!!!!"

@djennerz: "AMPUUNNN SO LUCKY"

@jovitaclaudiaa: "OMG CINN how is this even possible!! Want to meet her too"

@efirofiqohsuparta: "Ya allah cinta..aku iri deh, but im happy ..success always for you"

Bisa banget deh Cinta bikin irinya! (*)

Berita ini dipublikasikan grid.id dengan Judul "Cinta Laura Wefie Bareng Emma Stone, Bikin Iri!"