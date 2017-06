Dewi Sandra: Dongeng untuk Anak Yatim

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bersimpuh, Dewi Sandra duduk di tengah sekelompok anak. Artis peran itu kemudian memulai ceritanya. Gaya dan mimil Dewi berubah-ubah mengikuti alur cerita. Anak-anak yatim piatu itu pun mendengarkan dongeng dan memperhatikan gaya Dewi dengan saksama.

Istri Agus Rahman itu memerankan diri sebagai ratu yang tengah menguji kejujuran rakyatnya. “Rakyatnya harus menanam. Siapa yang mengeluarkan yang ratu inginkan, dia dapat hadiah. Akhirnya semua datang bawa bunga-bunga tulip, mawar, dan lily. Tapi ternyata bukan itu yang diinginkan ratunya,” kata Dewi dalam acara The Blossom of Ramadhan, berbagi keceriaan bersama anak-anak yatim piatu di Taman Bintaro Xchange Mall, Bintaro, Tangerang Selatan, Jumat (9/6).

“Karena ratunya ini cerdas sekali.Dia ngetes dengan memberikan biji yang sudah direbus, jadi sebenarnya bijinya itu tidak bisa tumbuh,” kata Dewi.

“Nah orang yang paling jujur adalah orang yang mengaku bahwa bunganya tidak tumbuh dan itu cuman satu orang namanya Acip. Nah karena kejujurannya, Acip ini dijadikan raja oleh ratu,” imbuhnya.

Dewi mengaku sangat senang membacakan dongeng untuk anak-anak. “I always love kids, they are truthfull, enggak jaim, kalau capek kelihatan dan kalau senang juga kelihatan banget,” ucapnya. (kompas.com)