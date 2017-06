Di Tempat Ini Harga Bawang Putih dan Telur Melonjak Tajam Hingga Rp 75.000

BANJARMASINPOST.CO.ID, MAMUJU TENGAH - Pasokan sejumlah kebutuhan sembako yang minim dari wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, memicu kenaikan harga sembako di wilayah Sulawesi Barat.

Harga bawang putih, misalnya, melonjak menjadi Rp 50.000 per kilogram dari harga awal ramadan Rp 38.000 per kilogramnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada telur itik yang mencapai Rp 75.000 per rak isi 30 butir. Padahal, awal Ramadan lalu harganya masih dijual Rp 38.000 per rak.

Melonjaknya beberpa jenis kebutuhan pokok yang tidak wajar tidak hanya dikeluhkan konsumen, tetapi juga para pedagang yang mengeluh sepi pembeli.

Pasar tradisional Topoyo, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ini, misalnya, Sabtu siang (10/6/2017) kemarin tampak sepi pembeli.

Beberapa jenis kebutuhan pokok justru meningkat tajam di tengah upaya pemerintah menekan harga sembako untuk meningkatkan daya beli masyarakat selama Ramadhan. Harga kebutuhan sembako dan sayur mayur lainnya juga naik rata-rata 10 hingga 20 persen.

Wardana, ibu rumah tangga, mengaku terpaksa harus menambah jumlah anggaran dapur yang lebih besar dari biasanya.

“Hampir semua kebutuhan naik, untuk mebeli kebutuhan dapur seperti biasanya ya terpaksa anggaran dapur ditambah,” keluh Wardana.

Melonjaknya harga sembako diduga selain karena tingkat kebutuhan tinggi selama Ramadhan juga dipicu keterlambatan pasokan sejumlah sembako.

Hal ini terjadi pada bawang putih yang biasanya dikirim dari kota Makassar.

Situasi ini tak hanya dikeluhkan para konsumen tetapi juga dikeluhkan sejumlah pedagang lantaran sepi pembeli.

Murti, salah satu pedagang di pasar sentral topoyo mengaku harga telur dan bawang putih melonjak tajam hingga mencapai 75% dari harga sebelumnya. Murti mengaku sepih pembeli dan pedagang pun terancam merugi.

“Harga bawang putih hari ini sudah Rp 50 perkilogram. Kalau telur itik sudah Rp 75 ribu per rak pada hal awal ramadan masih Rp 38 ribu per rak,”ujar Murti.

Berita ini dipublikasikan kompas.com dengan Judul "Pasokan Kurang, Harga Bawang Putih dan Telur Melonjak Hingga Rp 75.000"