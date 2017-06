Gabungan Anggota Polri Angkatan 2003 Ini Buka Puasa Bareng Anak Yatim

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kegiatan buka bersama digelar The First Two Thousand Three (TFTT) bersama anak yatim piatu dan masyarakat di Musala Nurul Yakin, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Minggu (11/6/2017).

Tak hanya buka bersama, gabungan Anggota Polri Angkatan 2003 itu juga membagikan sejumlah bingkisan kepada anak yatim.

Kegiatan itu dihadiri sekitar 70 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, ustadz, anak yatim dan masyarakat tidak mampu serta sejumlah anggota TFTT.

"Ini adalah kegiatan rutin tiap Ramadan yang dilakukan TFTT. Ini adalah bentuk kepedulian dan upaya kami untuk menjalin silaturahmi," terang Ketua Panitia Buka Bersama TFTT Bripka Yusti.