Inilah Sederat Iklan, Film, Sinetron yang Dibintangi Jupe, Prestasi dan Lagu-lagunya

BANJARMASNPOST.CO.ID - Julia Perez atau sering disingkat Jupe (lahir di Jakarta, 15 Juli 1980 – meninggal di Jakarta, 10 Juni 2017 pada umur 36 tahun; terlahir dengan nama Yuli Rahmawati) adalah penyanyi dangdut, model, aktris, presenter dan pesohor berkebangsaan Indonesia.

Ia memulai kariernya di Perancis. Perkenalannya dengan model pria Damien Perez (Yusuf Perez) yang kemudian menjadi suaminya membuka kesempatan awal dirinya tampil sebagai model majalah FHM dan Maxim di Perancis.

Dengan penampilannya dalam FHM dan Maxim, Jupe mendapat nominasi 100 perempuan terseksi versi majalah FHM dan Maxim.

Namanya mulai dikenal setelah ia memerankan beberapa sinetron dan film layar lebar. Pada bulan April 2008, Julia Perez menyatakan terjun ke dunia dangdut.

Berikut sejumlah iklan, film, dan sinetron yang pernah dibintangi Jupe:

Iklan:

New Era (1999-2015)

Softener SoKlin (2004-2009)

Ya kopi Susu

Kondom Sutra (bersama Gaston Castaño)

Segar Sari Susu Soda (bersama Slank)

Darsi Obat Jerawat

EM Kapsul

Teh Sari Murni (bersama Inneke Koesherawati dan Cita Citata)

Film

* Nagabonar Jadi 2 (2007)

* Coklat Stroberi (2007)

* Beranak Dalam Kubur (2007)

* Susahnya Jadi Perawan (2008)

* Basahhh... (2008)

* The Shaman (2008)

* Hantu Jamu Gendong (2009)

* Sumpah, (Ini) Pocong! (2009)

* Kuntilanak Kamar Mayat (2009)

* Bukan Cinta Biasa (2009)

* Mau Dong Ah (2009)

* Jeritan Kuntilanak (2009)

* Suami Suami Takut Istri (2009)

* Sst...Jadikan Aku Simpanan (2010)

* Te(Rekam) (2010)

* Istri Bo'ongan (2010)

* Arwah Goyang Jupe-Depe (2011)

* Kuntilanak Kesurupan (2011)

* Pocong Minta Kawin (2011)

* Rumah Bekas Kuburan (2012)

* Bangkit dari Kubur (2012)

* Kutukan Arwah Santet (2012)

* Gending Sriwijaya (2013)

* Perawan Seberang (2013)

* 3 Cewek Petualang (2013)

* Caleg By Accident (2014)

* Main Dukun (2014)

* Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar (2014)

Sinetron

* Cinta Lokasi

* Penjaga Pantai

* Lepas Malam

* Maafkan Aku

* Rahasia Ilahi

* Komedi Nakal

* Iman

* Mimpi Manis

* Duyung Kembar Ketemu Tuyul

* Perempuan Teraniaya

* Hidayah

* Do'a

* Superboy

* Supergirl

* Memori Cinta

Prestasi

* Aktris Utama Terpilih Piala Maya 2013

* Pemeran Utama Wanita Terbaik Festival Film Bandung 2013

* Sexiest Female Celebrity INSERT! Awards 2011

* Sexiest Female Celebrity INSERT! Awards 2009

Singel

* Jupe Paling Suka (2011)

* Siti Nurbaya (2012)

* Aku Rapopo (2014)

* Merana (2014)

* Boleh (2014)

* Udah Gak Tahan (2015)

* Teu Kunanaon (Aku Rapopo Sunda Version) (2015)

* Belah Duren (new arransemen) (2015)

* My Lonely (2015)

* Aku Mah Gitu Orangnya (2015)

* FGak Jaman (2016)

* Ku Dapat Dari Emak (2016)

Album

* Kamasutra (2008)

* Aku Rapopo (2014)

* Dangdut Galau 2016 (2016)

* The Best of Julia Perez (2016)

