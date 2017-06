Sama-Sama Merasa Disakiti, Jupe Mengaku Sulit Maafkan Satu Orang Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kepergian selebriti Julia Perez jadi momen haru yang dirasakan oleh banyak selebriti yang merasakan kesedihan atas kepergiannya.

Tiga tahun lebih, perempuan yang akrab disapa Jupe ini berjuang melawan penyakit kanker serviks, hingga menghembuskan nafas terakhirnya kemarin, 10 Juni.

Namun berbagai cerita diungkapkan banyak selebriti yang mengenal sosok Jupe yang riang, hingga kisah perih rumah tangganya.

Satu di antaranya dibagikan Jupe kepada sosok penyanyi dan bintang sinetron, Nafa Urbach.

Nafa Urbach (Instagram/Nafa Urbach)

Jupe dan Nafa diakuinya memiliki nasib serupa, jadi wanita yang tersakiti oleh seorang laki-laki.

Kepada Nafa, Jupe mengungkapkan sudah memaafkan beberapa orang yang pernah menyakitinya.

Namun, ada pula satu orang yang masih dirasakan sulit untuk dimaafkan.

"lu selalu update and praktek and laporan , naf gw udh ngampuni si A , naf gw udh ngampuni si B , tapi si C blom , msh blom mau".

Curhatan Jupe inipun dibalas Nafa sebagai hal lumrah bagi seorang wanita yang sudah disakiti, memerlukan waktu untuk memaafkan.

Sama seperti dirinya yang juga memerlukan waktu untuk bisa memaafkan seseorang yang juga menorehkan luka di hatinya, karena hanya manusia biasa.