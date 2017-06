Tausiyah: Mendengarkan Itu Sulit

Oleh: Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof Dr Komaruddin Hidayat



BANJARMASINPOST.CO.ID - Perjumpaan lintas budaya, agama dan bangsa sekarang ini berlangsung semakin intens, terutama di kalangan profesional kelas menengah kota. Khususnya bagi seorang pemimpin, entah pemimpin di lingkungan pemerintah atau perusahaan, sangat penting memiliki perhatian dan kemampuan memahami budaya lain serta keterampilan berkomunikasi jika ingin meraih sukses.

Tidak saja kalangan profesional, para politisi dan pejabat negara pun harus mau mendengarkan, mempelajari dan menghargai keanekaragaman budaya Indonesia agar memahami karakter anak buahnya serta masyarakat pada umumnya.

Tanpa memahami konteks kulturalnya, kita mudah salah paham terhadap individu seseorang. Namun begitu, menilai seseorang hanya dengan mengacu watak komunal sebuah kelompok etnis juga bisa menyesatkan.

Seperti tulis Erin Meyer dalam The Culture Map: Speaking of Cultural Differences Leads Us to Stereotype and Therefore Put Individuals in Boxes with “General Traits”. Instead of talking about culture, it is important to mjudge people as individuals, not just products of their environment (Erin Meyer, hal 13).

Jadi, keduanya sama pentingnya untuk memahami baik keunikan individu maupun watak etnisnya karena seseorang tidak terbebas dari pengaruh lingkungan budaya yang mengasuhnya. Sebagai pribadi, setiap individu memiliki keunikan dan kebebasan untuk memilih jalan hidup serta bertanggung jawab atas tindakannya.

Di alam demokrasi, sebuah masyarakat yang sangat majemuk ini, orang mudah terjebak pada stereotyping dan generaliasi dengan merujuk pada persepsi terhadap etnis tertentu, namun mengabaikan karakter individualnya. Dalam konteks ini, sangat penting untuk saling mengenalkan diri dan mendengarkan yang lain (the others).

Demokrasi memang selalu gaduh (noisy) dan membuat masyarakat tidak bisa diam (restless). Di Indonesia kegaduhan wacana politik itu sangat terasa sejak era reformasi yang ditandai oleh berakhirnya Orde Baru di bawah Presiden Soeharto pada 1998.

Sejak itu bermunculan partai politik dan ormas baru yang juga menandai terbukanya ruang demokrasi dan meningkatnya partisipasi rakyat untuk memilih pemimpin melalui mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan umum (pemilu) secara langsung.

Civic Nation

Melihat kenyataan Indonesia terdiri atas beragam suku dan budaya yang telah mapan dan berakar kuat ke masa lalu, muncul pertanyaan apakah Indonesia ini merupakan ethnic nation, nation state, ataukah civic nation? Seperti dalam konsep ethnic nation dan nation state, sebuah negara dibangun atas dasar kesamaan bahasa, suku, dan bangsa.