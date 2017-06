NEWSVIDEO: Anak Buruh Bangunan Raih Nilai Terbaik Hasil Ujian Sekolah di Kabupaten Banjar

BANJARMASINPOST. CO. ID, MARTAPURA - Lagi-lagi peraih nilai terbaik hasil Ujian Sekolah di Kabupaten Banjar bukan berasal dari sekolah di kota yang dikenal sekolah favorit.



Tahun ini, nilai terbaik US se Kabupaten Banjar di raih Nida Hayati (12). Murid SDN Mandiangin Timur 1 itu meraih total nilai 290.



Hayati mendapatkan nilai Bahasa Indonesia 100 sedangkan Matematika 97,5 dan IPA 92,2.



Nilai terbaik kedua se Kabupaten Banjar diraih Siti Zulfa murid SDN Mandiangin Timur 2 dengan nilai 285,5 serta nilai us terbaik 3 diraih M Arifin Ilham siswa SDN Kertak Hanyar 1.



Kepala SDN Mandiangin Timur M Suryani mengaku sangat bangga dengan prestasi yang diraih siswanya.



Nida anaknya memang cerdas sejak kelas 1 hingga kelas 6 selalu meraih rangking 1.



"Nida memang beprestasi. Dia mewakili Kabupaten di olimpiade sain di tingkat provinsi untuk matapelajaran matematika. Anaknya kuat matapelajaran matamatika, ipa semuanya bagus," katanya. (Banjarmasin Post/Hari Widodo)