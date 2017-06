Ini Daftar Terbaik Peraih Nilai UN SD Perorangan dan Sekolah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Nilai Ujian (UN) 2017 Sekolah dasar (SD), diumumkan serentak di seluruh Kalsel, Senin (12/6/2017) pagi, termasuk di Kota Banjarmasin.

Yang mengejutkan, pada tahun ini, peringkat tiga besar hasil UN tertinggi se-Kota Banjarmasin diraih murid SD swasta. Bahkan satu dari tiga siswa itu, menduduki peringkat sembilan tertinggi se-Kalsel.

Daftar Terbaik Nilai Perorangan US SD se Kota Banjarmasin



*1. Terbaik 1 : SDIT Ukhuwah (291,5) an Zainab.

*2. Terbaik 2 : SDIT Ukhuwah (291) an Fajrizqi Rahmandiar Muhammad)*

3. Terbaik 2 : SD Islam Sabilal Muhtadin (291)

4. Terbaik 2 : SDN Sungai Miai 7 (291)

5. Terbaik 5 : SDN Teluk Dalam 7 (290,5)

6. Terbaik 6 : SDN Surgi Mufti 1 (289)

7. Terbaik 7 : SDN Sungai Lulut 5 (288,5)

8. Terbaik 7 : SD Advent (288,5)

9. Terbaik 7 : SD Kristen Kanaan (288,5)

10. Terbaik 7 : SDN Surgi Mufti 1 (288,5)

11. Terbaik 7 : SDN Sungai Miai 10 (288,5)



*Terbaik Nilai Sekolah US SD se Kota Banjarmasin*

1. SDN Telaga Biru 1 : 259,17 (39 siswa)

2. SDN Pengambangan 9 : 244,80 (32 siswa)

3. SDN Telaga Biru 7 : 243,53 (39 siswa)

4. SD Kristen Kanaan : 243,39 (73 siswa)

5. SD Advent : 243,23 (23 siswa)

6. SDN Belitung Selatan 1 : 243,08 (25 siswa)

7. SDN Kuin Cerucuk 4 : 242,29 (31 siswa)

8. SD Islam Madinaturramlah : 241,20 (52 siswa)

9. SDN Sungai Miai 7 : 240,37 (68 siswa)

10. SD Dhammasoka : 237,19 (16 siswa)

----------------------------

*SDIT Ukhuwah : 236,27 (166 siswa)*