Ketika Mantan Raisa dan Tunangannya Beradu Akting, Begini Jadinya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Momen langka ada di iklan sampo Clear yang baru saja dirilis. Seperti diketahui bintang iklannya tunangan penyanyi Raisa Adriana, Hamish Daud.

Bukan hanya Hamish Daud dan satu model wanita yang terlihat tampil di iklan dengan tagar 'Pakai Kepala Dingin' ini.

Tetapi mantan Raisa, Keenan Pearce yang juga tampil sebagai pemeran koki di iklan tersebut.

Kehadiran Keenan memang bukan hanya sebagai pemeran saja, karena diketahui Keenan juga sebagai sutradara iklan tersebut.

Dua pria yang merupakan mantan dan tunangan pelantun Kali Kedua ini yang malah menjadi sorotan netizen.

Di akun Clear Indonesia, video dari iklan yang sudah diposting empat hari lalu ini diserbu netizen.

Hingga berita ini diturunkan, 1900 komentar lebih memenuhi postingan video berupa iklan sampo tersebut.

"Akhirnya Attar sama Lea bisa buka bareng di restoran, tapi kok udah hampir sejam Lea masih belum bisa mutusin mau makan apa ya?

Tonton videonya untuk cari tahu solusi #PakaiKepalaDingin buat nyelesaiin masalah ini. #ClearIceCoolMenthol", tulis caption akun Clear Indonesia.

Apa kata netizen? Akun rinishenfilan, "Keenan pie perasaan mu bang? coba ya kalau cewenya di ganti AMA raisa. Uuh greget pasti".

diniafyandini, "Kok aku ngakak ya? Bukan karna cerita dari iklannya tapi karna keenan dan hamishnyaaaa. eh itu keenan kan ya?".

atinesh, "Intinya mantan dan tunangan dlm satu frame, coba cewenya yaya wkwk @niafiscarina".

shyakirafatiha, "Omegeh ka @raisa6690 mantan pacar dan calon suami akur tuh!. Look at this @fsykbani." (*)