Napi Khatam Alquran Diundang Buka Puasa Keluarga Besar Lapas

Warga Binaan yang huni Lapas Banjarbaru kini ada 500 orang. Tidak semuanya beruntung diikutkan pada acara buka puasa bersama keluarga besar Lapas, Senin (12/6) tadi.

Hanya dipilih 50 orang saja, mereka napi yang Khatam Alquran dan rajin memgaji. Jadi diberi 'hadiah' buka puasa bareng keluarga besar Lapas dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Imam Suyudi.

"Lima orang ini yang biasa mengisi dan ikut salat fardhu, salat isya dan tarawih berjamaah. Serta merekalah yang khataman Quran. Bukan one day one juz tapi one day two juz," ucap Kalapas Kelas III Banjarbaru, Akhmad Herriansyah.

Saat berbuka puasa itu semua berbaur, sekitar 175 orang, 50 orang di antaranya warga binaan. Sisanya pegawai, dharma wanita, Guru H.A. Fauzi Sabran. S.Ag, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Imam Suyudi, Kalapas Banjarmasin, kalapas Karangintan, Kalapas Martapura, Kapolsek Banjarbaru timur AKP Avan Suligi didampingi panit 1 Sabhara Polsek Banjarbaru Kota Ipda Hasan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Imam Suyudi memberikan apresiasi, menilai Lapas Banjarbaru sudah jalankan fungsi sebagai lapas penyangga over kapasitas Banjarmasin dan sekitarnya.