Pelni Siapkan 72 Kapal Angkut 557.687 Pemudik, Lihat Jadwalnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) siap mengangkut 557.687 pemudik selama angkutan Lebaran 1438 H mulai 10 Juni hingga 11 Juli 2017. Untuk itu, perseroan bakal mengoperasikan 26 kapal trayek Nusantara dan 46 kapal perintis.

Target jumlah pemudik yang diangkut PT Pelni tersebut lebih rendah dibanding tahun lalu yang sebanyak 568.739 pemudik. Bahkan di tahun 2015 Pelni mengangkut 683.793 pemudik.

Manager PR & CSR Pelni Akhmad Sujadi mengatakan, tahun ini Pelni mendapat penugasan untuk mendukung mudik gratis sepeda motor Jakarta-Semarang PP yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan pada tanggal 17, 19, 21 dan 23 Juni.

Untuk Semarang-Jakarta pada 30 Juni, 2, 4 dan 6 Juli 2017, Kapal 3in1 KM Dobonsolo yang akan melayani rute Jakarta-Semarang PP, mampu mengangkut 1.250 unit sepeda motor.

Akhmad mengatakan, selain melayani lebih dari 86 pelabuhan di seluruh Nusantara, Pelni juga melayani 6 kapal untuk mudik murah dari Jakarta-Surabaya PP dengan kapal reguler.

"KM. Umsini dari Tanjung Priok Minggu berangkat (18/6) pukul 14.00. Senin (12/6) pagi masih tersedia 277. KM Ciremai berangkat Senin (19/6) pukul 16.00, sisa 217 dan KM Dorolonda berangkat pada Jumat (23/6) pukul 17.00, sisa 499 tiket." kata Sujadi, Senin (12/6).

Untuk arus balik dari Surabaya KM Umsini berangkat Minggu (9/7) 16.00, sisa 457, KM Ciremai berangkat Sabtu (1/7) pukul 22.00, dan KM Dorolonda berangkat Senin (3/7) pukul 21.00, sisa 961.

Selain itu KM Umsini berangkat Minggu (9/7) pukul 16.00, sisa 762 tiket. Tiga kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Untuk mengantisipasi permintaan, pada ruas-ruas tertentu Pelni meningkatkan kapasitas angkut dengan reruoting dan deviasi. Pelni mengoperasikan 7 kapal pada rute tetap.

Rerouting dan deviasi 19 kapal dan 1 kapal cadangan di Makassar. Dengan pola operasi Lebaran, Pelni menyediakan 54.567 pax sesuai kapasitas yang diizinkan.

Pelni telah melakukan penjualan tiket sejak H-45 dengan (one man, one ticket dan one ID) dengan sistem kombinasi First Come First Serve (FCFS).

"Penumpang yang tidak bertiket, nama di tiket tidak sama dengan identitas tidak diizinkan naik ke kapal, di pelabuhan akan dikontrol dengan DCS (Departure Control System) yang sudah diberlakukan di 51 pelabuhan di seluruh Nusantara." kata Sujadi.

Berita ini dipublikasikan kontan.co.id dengan Judul "Tahun ini, Pelni siap angkut 557.687 pemudik"