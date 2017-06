Kalah Bersaing, Yahoo Kini Tinggal Sejarah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Operator telekomunikasi raksasa AS Verizon Communications Inc mengatakan resmi membeli bisnis inti Yahoo Inc senilai 4,48 miliar. Marissa Mayer, Chief Executive Yahoo, sudah mengajukan pengunduran diri.

Penyelesaian akuisisi ini menjadi penanda sebuah era baru berakhirnya Yahoo sebagai perusahaan internet, pionir teknologi, yang dulu pernah memiliki valuasi di atas 100 miliar dollar AS.

Verizon, operator nomor 1 di AS, akan meramu bisnis Yahoo dipadukan dengan bisnis AOL yang dibelinya dua tahun lalu. Hasil campuran dua perusahaan ini akan bernama Oath, yang dipimpin oleh mantan CEO AOL yakni Tim Armstrong. Di dalam Oath, ada 50 merek ternama termasuk HuffPost, TechCrunch dan Tumblr.

"Dengan adanya perubahan pada peran saya, saya menyatan akan mengundurkan diri," ujar Mayer melalui surat elektronik kepada pegawainya, Selasa. Dia juga memposting pengunduran dirinya melalui Tumblr. "Bagaimanapun juga, saya ingin kalian semua tahu bahwa selalu teringat, berterima kasih dan optimis (bersama kalian."

Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa Verizon akan memangkas 2.000 pekerjaan atau sekitar 15 persen jumlah pegawainya dari total 14.000 pegawai. Pemangkasan dilakukan di unit AOL dan Yahoo.

Pemangkasan pekerja akan dilakukan per Rabu pekan ini oleh Verizon. Sebelumnya, tahun lalu Yahoo memangkas 15 persen pegawainya, sementara AOL memangkas 500 pegawainya.

Nasib Pecahan Yahoo

Per Jumat pekan ini, sejumlah bisnis Yahoo yang tidak diakuisisi oleh Verizon akan berubah nama menjadi Altaba Inc, yakni perusahaan holding dengan aset sebesar 15,5 persen di Alibaba Group Holding Ltd dan 35,5 persen di holding Yahoo Japan Corp.

Thomas McInerney, mantan petinggi Yahoo, akan jadi CEO Altaba.

Akibat akuisisi ini, saham Verizon terkoreksi 1,6 persen di Selasa. Saham Verizon sendiri sudah terkoreksi 13 persen sepanjang tahun ini.