Wah, Sempat Tanpa Kabar Lebih Dari 22 Jam, Kucing Ini Membuat Khawatir Pengikutnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pepito, anak kucing ras Prancis yang memiliki akun twitter, @PepitoTheCat sempat membuat pengikutnya khawatir.

Pemiliknya pun sengaja memasang kamera di lubang tempat masuk Pepito. Sehingga pergerakannya keluar masuk rumah pun terlacak secara otomatis di akun Twitter-nya.

Akan tetapi, kamis kemarin, Pepito menyebabkan kegundahan terhadap 34 ribu pengikutnya. Dia keluar rumah dan menghilang tanpa kabar selama lebih dari 22 jam.

Kucing yang memiliki banyak penggemar di Brasil ini, membuat pengikutnya sangat khawatir karena dia tidak lagi masuk ke rumah.

Pepito (buzzfeed)

"Pepito belum kembali, apakah dia mati?" tanya seorang pengikutnya.

"Ayo pergi ke jalan dan berteriak, 'Heyyy Pepito'," tulis akun @oddlylegendary.

"Penjaga malam sedang diturunkan untuk mencarinya," canda akun Noduststuckonme sambil memajang foto penjaga malam.

Bahkan ada yang memposting gambar Wiz Khalifa bertuliskan liriknya "It's been a long day without you my friend," posting akun batarangues.

Dilansir buzzfeed, pemilik Pepito kemudian mengklasifikasi apa yang terjadi.

"Jangan Khawatir, Pepito sedang tidur di rumah, terkadang dia menggunakan pintu yang sering dipakai manusia (Pintu rumah) ;) " tulisnya di twitter.

Para pengikutnya pun menyambut kedatangan pepito. Akan tetapi, setelah postingan tersebut dipublikasikan, Pepito kembali terlihat meninggalkan rumah lewat lubang. (Amirul Yusuf)