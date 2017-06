Hiasi Lebaran Idulfitri dengan Fruit Pie

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menyambut lebaran tahun ini Three Lights Cafe menghadirkan menu terbaru yaitu Three Lights authentic fruit pie. Kue ini dicanangkan untuk menjadi the best fruit pie di Banua.

Apa sih kelebihan kue kreasi Three Lights ini? Ada beberapa faktor yang membedakan fruit pie ini dengan fruit pie lain di kota ini.

Yanto, owner Three Lights, mengungkapkan, fruit pie olahannya bentuknya tidak pernah ada sebelumnya. Rasa kulit tart-nya berbeda dengan yang lain.

"Kombinasi paduan rasa buah dan krim isian yang pas, ringan serta lembut. Size-nya pas, varian lebih beragam," lanjut Yanto.

Tambahnya, setiap varian tidak hanya mengganti topping buah, namun hingga ke dalamnya pun turut memberikan rasa yang berkesesuaian dengan buahnya.

Three Lights authentic fruit pie tersebut juga berkualitas tinggi dengan harga ekonomis yakni hanya Rp175 ribu.

Ada lima varian yang ditawarkan, yaitu mixed fruit, mango-berry, berries blackforest, avocado durian dan banana chocolate tiramisu.

Selain Itu juga tersedia Spikoe Premium Kue Lapis Dua, dengan butter wysman. Tidak perlu khawatir harga yang mahal karena hanya Rp165 ribu untuk Size 18 cm.

Menariknya pula, setiap pembelian kue Lebaran akan Mendapatkan gratis Kartu Ucapan Selamat Idulfitri dan Pernak Pernik Lebaran.

Pemesanan sudah bisa dimulai hari ini, sedangkan pengambilan tanggal 21-24 juni 2017. Hubungi whatsapp Threelights di 0853-4843-8866.