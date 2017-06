Kebijakan The Fed, Dorong Harga Emas ke Posisi Terendah

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Meski hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) sesuai prediksi pasar, namun efeknya pada harga emas terlihat jelas.

Kemarin (15/6), per pukul 18.38 WIB, harga emas kontrak pengiriman Agustus 2017 di Commodity Exchange melorot 1,40% menjadi US$ 1.258,10 per ons troi. Ini merupakan penurunan harian paling dalam selama sepekan terakhir. Harga emas turun gara-gara kebijakan The Fed.

Sekadar mengingatkan, The Fed mengerek suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) ke kisaran 1%1,25%. Bank sentral AS ini juga mengindikasikan suku bunga akan naik satu kali lagi tahun ini. Padahal di awal perdagangan, emas sempat unggul lantaran AS mencetak deflasi sebesar 0,1% bulan lalu. Padahal di bulan April negara ini masih mencatat inflasi 0,2%.

Namun karena perhatian pasar tertuju pada FOMC, hal tersebut tak mempengaruhi dollar AS. Harga emas masih bakal tertekan dalam waktu dekat. Sebab data-data ekonomi AS yang terbaru positif. Misal, klaim pengangguran di pekan yang berakhir 9 Juni cuma 237.000, lebih rendah ketimbang prediksi 241.000 klaim.

Hal ini bisa membuat dollar AS menguat, sehingga harga emas merosot.

Kenaikan permintaan

Meski harga emas cenderung melemah beberapa pekan belakangan, analis menilai harga emas masih bisa kembali menguat. Ada beberapa sentimen positif yang bisa mendorong naik harga emas.Pertama, potensi pelemahan dollar AS.

"Pasar semakin meragukan prospek pertumbuhan ekonomi AS di bawah kepemimpinan Donald Trump dan ini menguntungkan emas," kata Research & Analyst Finex Berjangka Nanang Wahyudin, kemarin.

Kedua, permintaan emas fisik di India meningkat dalam sepekan terakhir. Maklum, masyarakat di India saat ini ramai-ramai memborong emas, sebelum pajak pembelian emas naik 3%. Aturan tersebut bakal diberlakukan pada 1 Juli mendatang.

Suluh Adil Wicaksono, Analis Cerdas Indonesia Berjangka menambahkan, pada periode April-Mei 2017, permintaan emas di India sudah naik empat kali lipat dibandingkan periode yang sama di 2016. Jadi, terjadi kenaikan permintaan emas di luar musim pernikahan.