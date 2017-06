Mercure Angkat 10 Anak Asuh

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menyemarakan bulan penuh berkah ini, Mercure Banjarmasin, hotel bintang empat berjaringan internasional yang dikelola Accor Hotels menggelar berbagai kegiatan serta menawarkan promo menarik.

Selain itu kegiatan CSR yang merangkul masyarakat umum juga sudah diagendakan. Terkini menggelar bakti sosial dengan masyarakat sekitar.

Bekerjasama dengan manajemen Govindo Group, Duta Mall, Duta Rasa dan PT Tata Optima Property, turun bersama membagikan 100 paket bingkisan. Harapannya silaturahmi dengan masyarakat sekitar terus terjalin harmonis.

Kemudiab shopping race atau balapan belanja keperluan lebaran bersama anak asuh di salah satu pusat perbelanjaan di Banjarmasin.

Setiap anak didampingi kepala departemen dalam waktu 45 menit berbelanja. Pada hari yang sama dilanjutkan buka puasa bersama dengan anak panti asuhan. Tidak kurang dari 100 anak dari beberapa yayasan diundang ke hotel mewah di kawasan Duta Mall tersebut.

Selain diisi tausiyah dan buka puasa bersama, pihak manajemen juga mengumumkan program anak asuh yang didanai oleh ATFAC (A Tree For A Child) atau satu pohon untuk satu anak.

General Manager Mercure Banjarmasin, Sugiharto menjelaskan bahwa AFTAC merupakan salah satu program suistainable development yang dilakukan oleh semua jaringan hotel Accor di seluruh dunia, termasuk Mercure Banjarmasin.

"Tahun sebelumnya kami mengadopsi empat anak, maka di tahun ini kami menambah lagi enam anak sehingga totalnya menjadi sepuluh anak. Diharapkan tahun depan jumlah ini bisa terus bertambah. Kami ingin membantu anak-anak kurang beruntung namun mereka berprestasi di sekolah," ujarnya, Jumat (16/6).

Manajemen juga mengadakan buka puasa bersama dengan awak media yang diadakan di D’lotus Restaurant. Keakraban sangat terasa antara wartawan dan manjemen yang duduk bersama.

Lain halnya dengan promo di D’Lotus Restaurant yang menawarkan paket buka puasa umum. Konsep buffet all you can eat dengan harga relatif terjangkau cukup diminati para tamu.

Banyak menu khusus yang disajikan selama bRamadhan, beberapa diantaranya adalah Omu Ali, Lamb Kharouf, Chicken Bukhori, Chickhen Mandi dan Ayam Betutu.

"Tamu yang buka puasa bisa menikmati menu ini bergantian setiap harinya. Agar lebih menarik, diberikan bonus promo yaitu beli 3 gratis 1," tandas Sugiharto. (*)