Benarkah Tidak Boleh Mengonsumsi Jeruk-Jerukan Sehabis Memakan Udang? Ini Penjelasannya

BANJARMASINPOST.CO.ID – Ada yang bilang bahwa sehabis memakan udang, kita tidak boleh mengonsumsi jeruk atau sajian dengan kadar vitamin C yang tinggi lainnya. Wah, bagaimana jadinya hari Lebaran nanti, ya? Selepas memakan sambal goreng udang dengan ketupat yang pedas kuahnya, minum minuman segar semacam jus jeruk, kan, nikmat sekali.

Ternyata, dikutip dari situs resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), hal ini tidak berhubungan langsung. Namun, kita harus tetap waspada dengan bahaya yang bisa terjadi. Ayo simak penjelasannya berikut ini.

Kandungan Udang

Secara alamiah, udang memang memiliki kandungan racun arsenik. Namun, jumlahnya sangat sedikit dan tidak berbahaya. Namun, jika udang hidup dalam perairan tercemar logam, kadar racun arsenik di tubuhnya akan jauh bertambah.

Arsenik dari perairan tercemar inilah yang menyebabkan kita bisa keracunan saat mengonsumsi udang. Kandungan ini akan makin parah reaksinya saat terkena asam di lambung. Hal itu dapat menyebabkan keracunan, bahkan berakibat pada kerusakan pada kornea mata dan peradangan pita suara.

Jadi, jika kondisi udang tidak segar dan terkontaminasi logam berbahaya, sudah pasti dampaknya buruk bagi tubuh kita.

Kandungan Jeruk

Kita tentu mengetahui bahwa jeruk adalah buah yang banyak mengandung vitamin C. Rata-rata, buah yang mengandung vitamin C memiliki rasa asam karena pada dasarnya, vitamin C sendiri merupakan sejenis asam.

Buah jeruk dengan sifatnya yang seperti itu dianggap bisa meningkatkan keasaman lambung kita. Kondisi tersebut akan semakin berbahaya jika kita juga mengkonsumsi udang yang tidak segar dan berasal dari perairan tercemar. Karena, senyawa arsenik dari udang akan mudah berreaksi dengan asam lambung dan menyebabkan keracunan.

Kesimpulannya, adalah mengkonsumsi jeruk-jerukan sehabis memakan udang itu tidak berbahaya asal udang dalam keadaan segar dan tidak berasal dari tempat yang tercemar. Pasalnya, keracunan bisa saja terjadi jika udang dalam kondisi tak segar baik dengan atau tanpa mengonsumsi jeruk. Oleh karena itu, pintarlah memilih udang yang akan kita olah dan jadi hidangan lezat.

Artikel sudah dimuat di sajiansedap.grid.id berjudul Tidak Boleh Mengonsumsi Jeruk-Jerukan Sehabis Memakan Udang, Masak, Sih?