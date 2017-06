NEWSVIDEO: Petikan Sape Uyau Moris Pukau Pengunjung Mall

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Uyau Moris tampil di food court Duta Rasa, Duta Mall, Banjarmasin pada Jumat (16/6/2017) malam.

Dia tampil sebagai bintang tamu di acara buka puasa bersama yang digelar oleh para duta wisata Kalimantan Selatan.



Tampil satu jam, dia membawakan empat buah lagu menggunakan petikan alat musim Dayak, sape miliknya.



Keempat lagu itu adalah All We Know milik Chainsmokers ft Phoebe Ryan, Tombo Ati milik Opick, Surat Cinta untuk Starla dari Virgoun dan satu tembang Dayak Kenyah karangannya berjudul Menu Lepu.



Tak hanya itu, dia juga berkolaborasi dengan dua band lokal Banjarmasin membawakan lagu-lagu Indonesia dan lagu Banjar.



Penonton dan pengunjung food court tersebut tampak terkesima menikmati kepiawaiannya memainkan alat musik khas Dayak itu.



Kepada BPost Online, Uyau mengaku senang dengan sambutan hangat penonton di Banjarmasin.



“Ini kali pertama saya tampil di Banjarmasin. di Kalimantan paling sering saya tampil di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Yang belum pernah di Kalimantan Tengah,” urainya.



Nama Uyau Moris mulai dikenal di Indonesia berkat video-videonya di YouTube meng-cover banyak lagu Indonesia dan Barat menggunakan sape baru-baru ini.



Belum lama ini dia diundang tampil di satu stasiun televisi swasta nasional.



Sebelumnya, dia sudah sering tampil di berbagai panggung hiburan di luar negeri mewakili Indonesia untuk mengenalkan sape dan kebudayaan Dayak Kenyah yang merupakan suku aslinya.



Di antaranya dia pernah ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Jepang, Kazakhstan dan Perancis.



Dia juga pernah ikut audisi Rising Star Indonesia Season 1 di Jakarta.(Banjarmasin Post/Yayu Fathilal)