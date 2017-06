Porprov Bertepatan dengan Ultah, Taekwondoin Banjarmasin Makin Mantap Raih Emas

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Taekwondoin wakil Banjarmasin Muhammad Abdil Akbar Syahidsaddin menatap mantap Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Tabalong, 8 Oktober nanti.

Remaja kelahiran 9 Oktober 1998 ini yakin bakal memperoleh medali emas pada multievent olahraga empat tahunan Banua itu.

"Saya sudah mantap. Saya sudah merasa yakin seyakinnya mendapatkan medali emas di Porprov X nanti," kata Abdil.

Taekwondoin yang turun bertarung di kelas under 63 kilogram tersebut mengaku semua lawan yang dihadapinya semua berat. Namun, karena merasa mantap dan yakin, dia tidak bisa melewati hal itu dengan mudah.

"Latihan saya lima kali dalam sepekan bersama Sabam Selvi dan Rusdi selain saya latihan tambah sendiri di rumah. Gelar juara itu sangat berarti buat saya karena berulang tahun yang ke 19," kata alumni SMA 3 Banjarmasin ini.

Selvi, pelatih Porprov Taekwondo Indonesia Banjarmasin mengatakan, TI Banjarmasin menyiapkan 14 taekwondoin yang akan tampil di Porprov X Tabalong.

Ke 14 taekwondoin tersebut terdiri dari delapan putra dan empat putri yang tampil pada kategori kyorugi dan dua taekwondoin pomse (kata atau seni).

"Putra yang kita ikuti full team under 54 sampai over 87. Untuk putri enam kelas yakni under 46, 49, 53, 57, 67 dan over 73 kilogram. Dua taekwondoin di pomse," kata Selvi.

Mengacu pada hasil Kejurprov bulan Mei 2017 kemarin, Selvi mengatakan, target TI Banjarmasin tiga emas. "Tiga emas itu kita harapkan melalui M Abdil Akbar, Dea Emeliani, M Alif. Mereka peraih medali emas di kejurprov kemarin," jelasnya.

Untuk mencapai target tersebut sekarang TI Banjarmasin mengintensifkan latihan taekwondoinnya yakni lima kali dalam sepekan.

"Latihan sore pada hari Selasa, Kamis dan Minggu. Latihan malam Senin dan Rabu. Latihannya fisik dan taktik dan teknik bertarung," kata Selvi.