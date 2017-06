Nyanyian Satire Novel

PARA petinggi polisi di Trunojoyo, Markas Besar Polri kabarnya sedang gerah. Ini berihwal dari ‘tembang’ satire seorang Novel Baswedan kepada media asing, Time. Majalah berpengaruh yang berbasis di Amerika Serikat itu menurunkan hasil wawancaranya dengan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Sebenarnya materi wawancara tidak terlalu berat; Novel Baswedan hanya menyuarakan kegalauannya atas kasus penganiayaan dirinya yang belum juga bisa diungkap oleh kepolisian. Intinya hanya itu. Novel meyakini penganiayaan –penyiraman air keras ke wajah – itu sulit untuk tidak mengatakan tidak terkait dengan sejumlah kasus korupsi yang sedang ditanganinya.

Satu di antaranya, kasus korupsi yang membuat puluhan elite politik di Senayan ‘merinding disko’, yaitu proyek KTP elektronik. Ini kasus gajah karena uang rakyat yang dirampok para penjahat berdasi itu nilainya triliunan rupiah. Kalau boleh menyebut, inilah korupsi berjemaah paling fenomenal di negeri ini yang diduga melibatkan para wakil rakyat.

Terlepas benar tidaknya para elite politik di Senayan itu telah ‘menguras’ uang rakyat, publik masih menanti hasil akhir prosesnya di pengadilan yang kini masih berjalan.

Jadi, memang, tidak salah kalau kemudian publik mengendus ada pihak-pihak yang memang selama ini merasa gerah oleh agresivitas Novel Baswedan atas kasus-kasus korupsi yang ditanganinya. Dan, April lalu, petaka itu benar-benar datang menimpa Novel Baswedan. Dua lelaki menyerangnya dengan menyiramkan cairan air keras ke wajah Novel saat dia baru pulang dari Salat Subuh di masjid, dekat rumahnya.

Lantas apa yang membuat polisi begitu gelisah atas kasus yang menimpa Novel? Karena memang sudah dua bulan lebih kasus itu belum juga mampu diungkap oleh kepolisian. Bahkan, Mabes Polri, institusi tertinggi di kepolisian di negeri ini, sampai harus membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus itu. Presiden Jokowi pun memerintahkan Kapolri segera mengungkap tuntas kasus penganiayaan terhadap penyidik senior KPK itu.

Meski telah diback-up oleh mabes Polri, Pola Metro Jaya sebagai ‘locus delicti’ dari peristiwa itu, terkesan kehabisan energi untuk mengurai kasus itu. Sejumlah orang yang sempat diindikasikan sebagai ‘pelaku’ dilepas lantaran tak cukup alasan menetapkannya sebagai tersangka.

Wajar sebagai warga negara yang menuntut keadilan, Novel Baswedan bertanya-tanya; kenapa bisa seperti ini? Kenapa kasusnya belum juga terungkap? Nah, di tengah teka-teki penuh tanya itulah, kepada majalah Time, Novel menyebut adanya seorang petinggi (jenderal?) polisi di balik kasusnya, sehingga sulit terungkap. Novel tidak sembarangan menarik kesimpulan seperti itu.

Faktanya, dua bulan kasusnya itu seolah sulit untuk bisa naik hingga ke tingkat penyidikan.



Adanya penyebutan nama petinggi (jenderal) polisi tak pelak membuat gerah Mabes Polri. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun angkat bicara dan meminta Novel menyebut siapa sebenarnya oknum yang dimaksudnya.

Namun jika kita cermati, sebenarnya apa yang disampaikan Novel Baswedan itu adalah sebuah pesan buat Polri; kenapa kasus remeh-temeh yang menimpanya begitu sulitnya untuk diungkap. Apa saja yang selama ini telah dikerjakan para penyidik andal Polri? Ironis memang, apa benar hanya kasus air keras bisa mengalahkan kasus terorisme yang begitu kompleks bisa dengan cepat diungkap. Atau memang benar seperti ‘nyanyian’ satire Novel kepada majalah Time? (*)