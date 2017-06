Pasca Laga Persib, Kegiatan Ini yang Dilakukan Bobotoh di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Barito Putera kontra Persib Bandung sudah berlalu Minggu (18/9/2017) tadi di Stadion 17 Mei. Meski Persib Bandung kalah tapi tidak menyurutkan semangat para suporter Maung Bandung untuk gelar kegiatan bakti sosial.

Viking borneo -sebutan bobotoh Persib di Kalsel- berbagi sahur di sekitar siring Sungai Martapura, Sabilal Muhtadin, lampu merah hotel arum. Bobotoh bergerak dengan membawa 300 kotak nasi dan 10 dus air mineral, dibagikan kepada gelandangan, tukang ojek, pengemis dan tukang becak.

"Berbeda tidak harus sama, tapi kita saudara. Viking borneo peduli mengadakan kegiatan untuk memperkenalkan kepada masyarakat kalimantan bahwa bobotoh itu peduli, santun dan ramah kepada siapapun karena warga Bandung berpedoman silih asah, silih asih, silih asuh," ucap Pembina Viking borneo Iptu Aji riznaldi.

Ketua Viking borneo Devis mengatakan pada kegiatan tersebut bobotoh berharap semoga Persib bandung disisa pertandingan liga 1 traveloka dapat meraih poin demi poin.

"Agar dapat mengangkat trofi juara dan membawa pulang ke Kota Kembang, Kepada para pemain keep spirit, we will behind you, Persib bangkit," katanya. (*)