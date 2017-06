Pemerintah Bertemu Presiden AIIB Bahas Kelanjutan 3 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 32,4 Triliun

BAJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro bertemu dengan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Jin Liqun di Jeju, Korea Selatan, akhir pekan lalu.

Pertemuan itu membahas tindak lanjut tiga proyek infrastruktur di Indonesia senilai 2,4 miliar dollar AS atau Rp 32,4 triliun (kurs 13.300) yang telah disepakati oleh AIIB pada 2016 lalu.

“Pemerintah ingin memastikan sekaligus memberikan informasi mengenai perkembangan dari ketiga proyek infrastruktur tersebut karena kebutuhan kita yang mendesak untuk terus mendorong pembangunan nasional," ujar Bambang pekan lalu.

Tiga proyek yang dibahas adalah National Slum Upgrading Project senilai 1,7 miliar dollar AS, Regional Infrastructure Development Fund senilai 406 juta dollar AS, dan Dam Operation Improvement and Safety Project Phase II senilai 300 juta dollar AS.

Tujuan proyek tersebut adalah mempermudah akses infrastruktur perkotaan dan pelayanan di kawasan kumuh, akses terhadap pembiayaan infrastruktur di level daerah, dan meningkatkan keamanan dan kegunaan dari bendungan.

“Kami harapkan ini dapat menjadi momentum untuk menarik dana investasi infrastruktur masuk lebih banyak lagi ke Indonesia sehingga bisa kita tawarkan proyek-proyek potensial lainnya di Indonesia,” kata Bambang. (KOMPAS.com)

Berita ini dipublikasikan dengan judul: Pemerintah Bahas Kelanjutan Proyek Senilai Rp 32,4 Triliun dengan AIIB