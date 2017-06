Darurat Penanganan Insiden Kecelakaan Berat, Kantor SAR Banjarmasin Siap Dikontak

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Aksi simulasi penanganan insiden kecelakaan berat digelar menandai kesiapan personel Kantor SAR Banjarmasin mendukung kelancaran dan keselamatan masyarakat selama arus mudik dan balik lebaran.

Simulasi digelar di halaman Kantor , latihan juga ditunjang dengan peralatan modern dan berstandar, Selasa (20/6).

"Terkait latihan ini merupakan penanganan kecelakaan di jalan raya, ki siap dukung penanganan kecelakaan lalulintas, siap turun tim full, bantu evakuasi, karena kecelakaan parah seperti korban yang terjepit sepeti ini ada prosedur standarnya," ucap Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Abram Benyamin Kolimon.

Bahkan jika kondisi berkata lain, dimana korban sangat sulit untuk dilepaskan saat terjepit, kantor SAR Banjarmasin mempunyai alat untuk memotong kabin mobil.

"Basarnas sistemnya on call dan mobile, kami siap ke lokasi dengan cepat, arealnya seluas Kalsel dan Kalteng," kata dia seraya mengatakan latihan sekaligus sebagai persiapan Basarnas kantor SAR Banjarmasin mengikuti ajang kompetisi best of the best National search and rescue challenge di Kuta Bali 31 Juli-Agustus 5 agustus nanti. (*)