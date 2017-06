Amankan Jalur Mudik, Toyota Siagakan Seluruh Kekuatannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Menyambut masa mudik Lebaran tahun ini, PT Toyota Astra Motor (TAM) melalui program Toyota Holiday Campaign 2017, menghadirkan 292 titik layanan servis di berbagai kota di Indonesia. Ini dilakukan untuk menciptakan pengalaman mudik yang tenang, nyaman dan aman bagi pelanggan.

Ke seluruh titik pelayanan tersebut terdiri dari 22 Posko Siaga di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi, 10 Bengkel Siaga yang beroperasi selama 24 jam, serta 260 Bengkel Siaga yang tetap buka selama masa libur Lebaran. Program Posko Siaga & Bengkel Siaga Toyota ini akan berlangsung mulai 21 Juni hingga 1 Juli 2017.

"Melalui Toyota Holiday Campaign, kami berharap pelanggan dapat melakukan perjalanan mudik dengan kondisi kendaraan yang prima dan bebas kekhawatiran karena hadirnya Posko Siaga dan Bengkel Siaga Toyota, sehingga dapat merasakan Toyota Best Ownership Experience dan Peace of Mind,” ucap Vice President Director TAM, Henry Tanoto, dalam keterangan resminya Rabu, (21/6/2017).

Dibandingkan tahun 2016, jumlah Posko Siaga Toyota bertambah sebanyak 2 titik, yang berlokasi di daerah Merlung – Jambi dan Rembang – Pati. TAM melengkapi titik-titik Posko Siaga dengan tenda servis dan tempat istirahat yang siap memberikan pelayanan pada pemudk jika ingin melakukan servis ringan pada kendaraan maupun beristirahat sejenak saat di perjalanan.

Bagi pelanggan yang melakukan servis di Posko Siaga akan mendapat diskon jasa hingga 25 persen. Sedangkan yang ingin beristirahat, mereka dapat menikmati fasilitas yang ada di posko secara gratis seperti wi-fi, makanan dan minuman ringan, ruangan ber-AC, kursi pijat, game station, TV satelit, serta kids corner.

Pada Bengkel Siaga Toyota (baik yang beroperasi 24 jam maupun yang tidak), para teknisi Toyota siap memberikan pelayanan bagi pelanggan yang membutuhkan servis ringan maupun berat pada kendaraannya. Sebanyak 10 Bengkel Siaga 24 jam, termasuk satu titik pelayanan baru di Bengkel Siaga Auto2000 Rajabasa Bandar Lampung, siap membantu pelanggan yang memerlukan perbaikan atau perawatan rutin.

App Mudik dan Program Hadiah Menarik

Selain hadirnya Posko Siaga dan Bengkel Siaga, Toyota juga menghadirkan aplikasi “Toyota Teman Mudik” yang dapat diunduh bagi pengguna Android dan iOs mulai 21 Juni 2017, yang antara lain berisi informasi tentang Posko dan Bengkel Siaga Toyota, peta digital, tips mudik, doa-doa dan jadwal Imsyakiah, games, dan masih banyak lagi.

Serangkaian program menarik lainnya juga dihadirkan khusus bagi pelanggan Toyota. Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan yang singgah di Posko Cikampek, akan ada program Lucky Dip dengan hadiah yang cukup menarik. Pelanggan juga dapat ikut serta dalam kompetisi foto kegiatan mereka di Posko Siaga 2017.

Berita ini dipublikasikan kompas.com dengan Judul "Toyota Siaga di Seluruh Jalur Mudik"