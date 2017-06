Harga Minyak Terus Anjlok Meski AS Turunkan Persediaanya Melebihi Konsensus

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Harga minyak dunia turun lagi untuk sesi ketiga berturut-turut pada Rabu (Kamis pagi WIB), meskipun data resmi menunjukkan terjadi penarikan yang lebih besar dari perkiraan dalam persediaan minyak mentah Amerika Serikat.

Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam laporan mingguannya bahwa persediaan minyak mentah AS turun sebesar 2,5 juta barel pekan lalu, melebihi konsensus pasar untuk penurunan 2,1 juta barel.

Namun demikian, produksi minyak AS naik menjadi 9,35 juta barel per hari pekan lalu, menandai tingkat tertinggi dalam hampir dua tahun, kata EIA.

Para analis mengatakan bahwa kenaikan produksi minyak dari AS, Libya dan Nigeria, serta stok yang sangat berlimpah di seluruh dunia, meruntuhkan pandangan bahwa pengurangan produksi yang terus berlanjut yang dipimpin oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Rusia akan menaikkan harga.

Minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus turun US$ 0,98 menjadi menetap di US$ 42,53 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Agustus, turun US$ 1,20 menjadi ditutup pada US$ 44,82 per barel di London ICE Futures Exchange.

