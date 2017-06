Penyewaan Gedung Anjlok, Harta Kekayaan Donald Trump Merosot

Presiden AS Donald Trump menuruni tangga Air Force One bersama istrinya Melania dan putranya, Barron di pangkalan udara Andrews, Maryland.

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Harta kekayaan Presiden AS Donald Trump merosot hingga berada pada kisaran 2,9 miliar dollar AS dari sebelumnya 3 miliar dollar AS pada tahun 2016 lalu.

Penghitungan kekayaan Trump dilakukan oleh Bloomberg dan dicantumkan dalam Bloomberg Billionaires Index.

Mengutip Bloomberg, Kamis (22/6/2017), penghitungan kekayaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari kreditur, dokumen properti, laporan tahunan, data pasar, dan laporan kekayaan terbaru yang dirilis pada 16 Juni 2017 lalu.

Penghitungan ini dilakukan lima bulan pasca pelantikan Trump sebagai presiden. Penurunan kekayaan Trump sebagian besar disebabkan penurunan nilai tiga properti berupa gedung kantor di Manhattan.

Menurut data finansial yang dikumpulkan oleh kreditur, ketiga gedung itu adalah 40 Wall Street, Trump Tower, dan 1290 Avenue of the Americas. Ketiganya adalah korban perubahan pasar perkantoran New York.

Saat ini, para tenant atau penyewa gedung lebih berminat menyewa ruang kantor di pencakar langit baru, sehingga permintaan ruang kantor di gedung yang relatif lawas anjlok.

Namun demikian, penurunan kekayaan Trump lantaran penurunan nilai pada gedung perkantoran mewah milik Trump bisa dibendung dengan aset likuid Trump, termasuk uang tunai.

Aset likuid suami Melania tersebut melonjak menjadi 230 juta dollar AS dari sebelumnya 170 juta dollar AS.

Peningkatan ini terjadi setelah penjualan kondominium dan pembayaran dari Trump International Hotel Las Vegas.

Selain itu, peningkatan aset likuid juga didorong oleh penjualan apartemen griya tawang di Manhattan.

Dalam laporan kekayaannya, perusahaan-perusahaan Trump menerima biaya lisensi baru dari proyek-proyek bergengsi di Vancouver dan Kolkata.

Adapun pendapatan dari 16 padang golf dan resor Trump naik 3 persen. Penjualan Mar-a-Lago yang sering dikunjungi Trump sejak pilpres naik 25 persen.

Nilai properti Trump kini mencapai 720 juta dollar AS, meningkat dibandingkan 710 juta dollar AS pada tahun sebelumnya. Sementara itu, utang Trump kini mencapai sekira 550 juta dollar AS. Angka ini turun dibandingkan 630 juta dollar AS pada tahun 2016 lalu. (KOMPAS.com)

Berita ini dipublikasikan di Kompas.com dengan judul: Harta Kekayaan Trump Merosot, Ini Sebabnya