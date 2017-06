Barito Siap Lanjutkan Tren Positif, Ini Jadwal Live Sepak Bola, MotoGP 29 Juni-4 Juli 2017

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah Lebaran, Barito Putera dihadapkan dengan laga lanjutan Liga 1 menghadapi Bhayangkara FC, Selasa (4/7/2017). Laga ini dijadwalkal disiarkan langsung oleh TVOne.

Barito bakal berusaha meneruskan tren positifnya setelah menaklukkan Persib Bandung 1-0 pekan lalu.

Fakta Barito tak lagi diperkuat Thiago Cunha yang dilepas ke Chonburi FC, Thailand dan dua pemain mudanya, Hansamu Yama dan Gavin Kwan yang ikut TC Timnas U-22, tak begitu dipermasalahkan.

Berikut jadwal live sepak bola dan MotoGP 29 Juni-4 Juli 2017

Kamis, 29 Juni 2017

PIALA KONFEDERASI

Semifinal 1

Juara Grup A vs Runner-up Grup B

01.00 WIB RTV, Fight Sport

----

Jumat, 30 Juni 2017

PIALA KONFEDERASI

Semifinal 2

Juara Grup B vs Runner-up Grup A

01.00 WIB RTV, Fight Sport

----

Minggu, 2 Juli 2017

PIALA KONFEDERASI

Tempat Ketiga

Kalah Semifinal 1 vs Kalah Semifinal 2

19:00 WIB RTV, Fight Sport

MOTOGP

Lomba GP Jerman

19.00 WIB Trans 7

----

Senin, 3 Juli 2017

PIALA KONFEDERASI

Final

Menang Semifinal 1 vs Menang Semifinal 2

01:00 WIB RTV, Fight Sport

LIGA 1

Semen Padang vs Persela Lamongan

15.00 WIB tvOne, Festival

PS TNI vs Arema FC

18.30 WIB tvOne, Festival

----

Selasa, 4 Juli 2017

LIGA 1

Persegres Gresik vs Persija Jakarta

15.00 WIB tvOne, Festival

Bhayangkara FC vs Barito Putera

18.30 WIB tvOne, Festival

Catatan: Acara sewaktu-waktu dapat berubah, tanpa pemberitahuan dari pengelola.