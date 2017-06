Jangan Mengakali Pelanggan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kami pelanggan PDAM NM-2 di Jalan HKSN Kecamatan Banjarmasin Utara dengan Biaya Meter Rp 40.000, Retribusi Rp 40.000, materai Rp 3.000, Admin Rp 2.500 setiap bulan jangan ditambah lagi dengan biaya penerapan air 15 meter kubik (m3)= Rp 174.225 jadi total pembayaran tiap bulan sebesar Rp 259.725 walaupun pemakaian air 5 m3.

Sebanyak 10 m3 air yang tidak dinikmati pelanggan tetap dibayar dengan kedok Beban Tetap sebesar Rp 114.175 (jalan bathil). Bagaimana pelanggan mau mencapai 15 m3 per bulan, air PDAM keluarnya pukul 22.00 malam itu pun tidak maksimal. Kebijakan yang berlindung Permendagri No 71 Tahun 2016 akal-akalan untuk mencari keuntungan dengan merugikan pelanggan yang tidak mungkin tercapai 15 m3 per bulan. Lebih baik menaikkan harga air per m3, itu lebih profesional dan objektif. Utamakan dulu distribusi airnya supaya lancar, baru bikin kebijakan baru.

081347734xxx

TANGGAPAN:

Untuk perhitungan harga air berdasarkan pemakaian air di pelanggan, namun menurut permendagri No. 71 tahun 2016, apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum maka akan dikenakan beban tetap yang dihitung dari selisih pemakaian minimum dengan pemakaian air di pelanggan. Dan PDAM Bandarmasih telah merevisi kebijakan tersebut pada beberapa golongan yaitu A1-1 ; A1-2 (semula pemakaian minimum 10 m3 menjadi 5 m3) ; NM-2 (semula pemakaian minimum 15 m3 menjadi 10 m3) yang akan diberlakukan pada rekening Juni 2017 yang dibayar bulan Juli 2017. Untuk pendistribusian air kami sedang melakukan pemerataan tekanan, semoga distribusi air menjadi lancar.

Kami juga berharap pelanggan dapat melaporkan langsung jika melihat terjadinya kebocoran pipa agar dapat ditindaklanjuti secepatnya sehingga tidak berdampak pada pendistribusian air di pelanggan. Demikian terimakasih.

RAMDHANI AGUSTINI

Humas PDAM Bandarmasih