Narapidana Berusia 100 Tahun Ini Dibebaskan, Ia Kelompok Mafia Paling Bekuasa di AS

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Seorang narapidana tertua dibebaskan dari penjara dalam usia 100 tahun, setengah abad sejak pertama kali divonis bersalah pada 1967.

John "Sonny" Franzese sudah harus menggunakan kursi roda saat meninggalkan pusat perawatan federal di Devens, Massachussets di akhir masa hukuman akibat merampok sebuah bank.

Sebenarnya, sejak 1967 Franseze telah enam kali mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun, dia selalu kembali ke balik terali besi.

Terakhir kali dia kembali ke penjara adalah pada 2010 saat dia membuat keributan di sebuah klub tari telanjang dan sebuah kedai pizza.

Franzese dulu bekerja untuk satu keluarg Colombo, satu dari lima keluarga mafia yang menguasai dunia kejahatan New York.

Dengan pengetahuannya soal kehidupan keluarga mafia, Franzese tak kehilangan nafkah meski menghuni penjara.

Pada 2003, dia menjadi associate producer untuk film drama kriminal This Thing of Ours yang bercerita soal sekelompok gangster muda yang berusaha melakukan perampokan terbesar dalam sejarah.

Sebagian besar pemimpin keluarga Colombo saat ini mendekam dalam penjara untuk waktu yang sangat lama.

FBI memperkirakan ada sekitar 3.000 orang anggota mafia tersebar di seluruh wilayah Amerika Serikat terutama di sekitar New York dan New Jersey.

Namun, organisasi mafia saat ini jauh lebih kecil dibanding di masa kejayaan mereka pada pertengahan abad ke-20, saat mereka mampu memengaruhi politik nasional dan nyaris "kebal hukum".

Setelah Franzese bebas maka narapidana tertua yang masih mendekam di penjara adalah Salvatore Sparacio, bos mafia asal Philadelphia. Kini dia berusia 95 tahun.

Berita ini dipublikasikan kompas.com dengan Judul "Narapidana Tertua Berusia 100 Tahun Akhirnya Dibebaskan"