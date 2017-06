Jadwal Siaran Langsung Olahraga 27 Juni - 3 Juli 2017, Wimbledon Hingga MotoGP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hajatan besar dunia olahraga pada pekan ini diwarnai aksi-aksi seru dari ajang Piala Konfederasi 2017, balap MotoGP, dan tenis Grand Slam Wimbledon.

Piala Konfederasi 2017 yang digelar di Rusia memasuki pekan terakhir. Portugal akan menantang Cile pada semifinal pertama yang ditayangkan secara langsung dari Kazan Arena, Kazan, pada Kamis (29/6/2017) dini hari WIB. Sedangkan partai semifinal kedua yang memanggungkan laga antara Jerman versus Meksiko akan tayang dilayar kaca anda pada Jumat (30/6) dini hari WIB.

Penggila tayangan adu kebut motor MotoGP bisa jadi masih ingat aksi fantastis Valentino Rossi saat finis paling cepat GP Belanda akhir pekan lalu. Mampukah sang legenda hidup melanjutkan momentum kemenangan di GP Jerman pada akhir pekan ini?

*Jadwal pertandingan yang akan disiarkan dapat berubah sewaktu-waktu oleh televisi yang bersangkutan tanpa pemberitahuan.

Selasa, 27 Juni 2017

06.00 WIB - BISBOL, MLB Regular Season 2017: Minnesota Twins vs Boston Red Sox (FOX SPORTS 2)

17.00 WIB - TENIS, Kualifikasi Wimbledon 2017 (FOX SPORTS)



Rabu, 28 Juni 2017

06.00 WIB - BISBOL, MLB Regular Season 2017: Chicago Cubs vs Washington Nationals (FOX SPORTS 2)

17.00 WIB - TENIS, Kualifikasi Wimbledon 2017 (FOX SPORTS)

Kamis, 29 Juni 2017

00.30 WIB - SEPAK BOLA, Piala Konfederasi: Portugal vs Cile (RTV)

07.00 WIB - BISBOL, MLB Regular Season 2017: New York Yankees vs Chicago White Sox (FOX SPORTS 2)

17.00 WIB - TENIS, Kualifikasi Wimbledon 2017 (FOX SPORTS)

23.30 WIB - GOLF, Kejuaraan KPMG PGA Putri: Hari Ke-1 (FOX SPORTS 2)

Jumat, 30 Juni 2017