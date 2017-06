Nikah 4 Bulan Lalu, Kini Penyanyi Belia Cantik Ini Sudah Hamil Besar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis cantik ini sempat membuat heboh netizen ketika menikah di bulan Februari 2017 lalu.

Masih berusia 19 tahun, ia ternyata baru saja menikah pada tanggal 16 Februari 2017 kemarin.

Kabar bahagia sekaligus mengejutkan ini pertama kali diketahui dari akun Instagram gosip artis Makrumpita, @makrumpita.

Dalam postingannya, ia mengunggah kolase foto-foto pernikahan beserta caption berisi ucapan selamat.

Kabar tersebut pun langsung dikomentari oleh beberapa netizen.

Banyak diantara mereka yang tak percaya, karena si artis memang masih sangat muda.

Berikut adalah beberapa komentar dari netizen :

"Umur berapa? Kelihatan msh anak2."

"Masih bocah bgt udah kebelet kewong hehehe."

"Gue 21 belum kewong... Diia masih bocah... Udh kewong... OMG..."

"Aduhhh saya 18 pacar aja ga punya dia udah nikah."

Lalu siapa sebenarnya artis muda yang membuat netizen penasaran tersebut?

Ia adalah Livia Ramadhanty, yang merupakan anggota grup Teenebelle.

Livia yang lebih dikenal dengan nama Teens Livia, merupakan gadis kelahiran Jakarta, 15 Januari 1998.

Ia bersama tiga gadis lainnya resmi menjadi member Teenebelle setelah mengalahkan 3000 kontestan dan 20 trainee audisi Teenebelle kedua, pada 1 Juni 2014.

Teenebelle sendiri merupakan grup girlband yang dibentuk pada tahun 2013 lalu.

Grup ini pertama kali debut di televisi pada tanggal 16 Maret 2014.

Pada 1 Juni 2014 grup ini menetapkan sebagai hari jadi mereka setelah 4 member dinyatakan lolos untuk bergabung ke grup ini.

Grup ini beranggotakan 9 member yaitu Abel, Paulina, Adel, Shieren, Rika, Livia, Yoriko, Stefanny dan Kikies.

Genre musik pop. Grup ini mengusung tema "fun, girly, beauty".

Lagu perdana mereka berjudul Tersenyumlah dirilis tahun 2014,dan album perdananya rilis pada tahun 2015 yang berjudul Happy Friends.

Dari hasil penelusuran TribunSolo, Livia menikah dengan seorang pria bernama Adika Wicaksana.

Hal tersebut diketahui dari unggahan di akun Instagram milik fansbase Livia.

Terlihat dalam foto-foto yang diunggah oleh akun tersebut.

Livia memakai kebaya warna putih yang sederhana.

Di sampingnya duduk seorang pria dengan jas warna hitam sedang mengucapkan akad nikah.

Meski sederhana, pasangan pengantin ini terlihat cantik dan gagah.

Pernikahan Livia itu juga diposting di akun Instagram milik anggota Teenebelle yang lain.

Salah satunya adalah milik Rika Alfiany, @rikafny.

Ia menuliskan caption panjang dan mengucap selamat kepada sahabatnya tersebut.

"PIAKKK PIAK PIAK PIAKK !!! Aaaaaa kenapa sihh lu yang nikah gw yang deg2ann ngelangkahin gw lagii parah banget ! Tapii uda keburu jadi bini orang mau gimana lagi

Pokoknyaaa pia harus bahagiaa yaa sama suaminyaa,

mau gimana pun yang penting harus happy, jangan gampang ngambil keputusan lagiii,

harus mikir panjang, pokoknyaa all the best for your marriage and wish you guys a longlonglast relationship

love youu piakkk

Ps : heh bang @adikawicaksana , jagain ade gw baik2 ya."

Sekitar 4 bulan menjalani rumah tangga, Livia kini ternyata sudah mengandung.

Hal itu diketahui dari postingan di Instagram miliknya, @liviarmdty.

Dari berbagai postingan fotonya, terlihat perut Livia yang sudah besar.

Hal ini pun lagi-lagi membuat netizen terkejut.

"Nikah 16 feb 2017. Brp bulan pia?."

"Kapiaa selamatt. Yaampun gk ngerti klo udah ada isinya ternyata itu perut."

"cpet banget uda gede perutnya." (*)