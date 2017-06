2 Film Ini Membuat Antrean Tiket XXI Duta Mall Mengular, Salah Satunya Film Indonesia!

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Libur Idulfitri 1438 Hijriyah masih berlangsung.



Pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan ramai diserbu warga, termasuk Studio XXI Duta Mall Banjarmasin.



Antusiasme warga menonton film di sana tinggi walau harga tiketnya mahal, membuat antrean pengunjung mengular hingga ke luar bioskop.



Pantauan BPost Online di bioskop satu-satunya di Banjarmasin itu pada Rabu (28/6/2017) siang, antrean pengunjung panjang hingga ke luar area Studio XXI.



Di dalamnya juga tampak penuh.



Seorang pengunjung, Khairil, mengatakan mengantre di sana sejak pukul 11.00 Wita sebelum bioskop dibuka.



“Tadi lebih panjang lagi,” komentarnya.



Pengunjung lainnya, Sofa dan Maya mengantre sudah satu jam dan antrean di depan mereka masih panjang.



“Kami mau menonton Transformer The Last Knight. Dari sejam lalu mengantre sudah panjang begini,” terang mereka.



Antrean panjang itu, menurut penonton lainnya, karena banyak yang ingin menonton Transformer The Last Knight dan Jailangkung.



“Penuh itu Transformer dan Jailangkung banyak yang mau nonton,” sebutnya. (BANJARMASINPOST.co.id/Yayu Fathilal)