Minta Kesetaraan, Michelle Rodriguez Ancam Tinggalkan “Fast & Furious”

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis peran Michelle Rodriguez (38) mengancam meninggalkan film Fast & Furious yang telah membesarkan namanya tersebut.

Ia akan melakukan hal tersebut apabila Fast & Furious tidak memberi porsi lebih kepada para perempuan membintangi film franchise tersebut.

Pemeran Letty Ortiz itu mengungkapkan perasaannya bersamaan dengan dirilisnya The Fate of the Furious (F8) versi digital.

Ia mengunggah fotonya bersama beberapa lawan mainnya, termasuk pemeran utama yang juga produser Vin Diesel, di Instagram.

"F8 dirilis secara digital hari ini. Saya berharap mereka memutuskan untuk berbuat lebih baik kepada para perempuan dalam film berikutnya," tulis Rodriguez memberi keterangan pada fotonya bersama Diesel dan Nathalie Emmanuel.

"Kalau tidak mungkin saya harus mengucapkan selamat tinggal pada film tercinta ini. Sebuah perjalanan yang indah dan saya sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh para fans dan studio selama ini. One Love," sambungnya.

Jika Rodriguez benar-benar hengkang dari Fast & Furiuos, maka itu akan menjadi kehilangan besar bagi franchise tersebut. Sebab Rodriguez merupakan salah satu bintang sejak film pertama.

Semenjak Paul Walker meninggal akibat kecelakaan pada November 2013 dan Jordana Brewster mundur, tinggal Rodriguez dan Diesel, dua pemeran awal yang tersisa.

Setelah bertahun-tahun, film ini memang menambahkan sejumlah tokoh wanita di dalamnya, termasuk Gal Gadot, Charlize Theron, dan Helen Mirren.

Namun, Rodriguez menginginkan bahwa tokoh-tokoh wanita di Fast & Furious bisa lebih menjadi sorotan, sama halnya tokoh-tokoh pemeran pria lainnya.

“Aku sudah bermain dalam film bersama Jordana, pemeran saudari Dom Toretto, selama 16 tahun. Dan aku bisa menghitung dengan jari berapa baris dialog yang aku ucapkan padanya. Menurutku ini menyedihkan dan kurang kreatif," kata Rodriguez kepada Entertainment Weekly baru-baru ini.

Rodriguez juga menerangkan bahwa ini bukan cuma soal peran wanita dalam film laga secara keseluruhan, tetapi lebih spesifik soal serial film dengan anggaran miliaran rupiah ini.

Universal Pictures, yang juga turut memproduseri dan mendistribusi film-film Fast & Furious pun belum memberikan tanggapan terhadap kecaman Rodriguez.

Berita ini dipublikasikan kompas dengan Judul "Michelle Rodriguez Ancam Tinggalkan “Fast & Furious”"