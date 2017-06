Ada Hubungan Apa Obama dan Eddy Bos Emtek? Mantan Dubes Enggan Berkomentar

Mantan Presiden AS Barack Obama mengunjungi Pura Tirta Empul saat menajlani liburannya di bali pekan lalu.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BOGOR - Ketua Dewan Diaspora Indonesia Global Dino Patti Djalal sempat mengunjungi kediaman Eddy Kusnadi Sariaatmaja di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang.

Namun mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu menolak berkomentar ketika ditanya apa maksud kunjungan Obama ke rumah Edy yang dikenal sebagai bos Emtek Group tersebut.

"Iya benar, (saya) ke rumah Pak Eddy tadi (siang). (Tapi) saya nggak bisa komentar apa-apa," ujar Dino ketika dihubungi Warta Kota, Jumat (30/6).

Dino juga enggan mengomentari terkait hubungan Obama dan Eddy meski mantan Presiden AS itu punya jadwal mengunjungi Eddy di kediamannya pada jam 18.45 sore.

"Saya nggak bisa komentar karena Obama ada private event juga. 'I dont wanna talk anything about that'," ungkap Dino.

Sejak siang kediaman Eddy yang terletak di Jalan Lumajang, Menteng, Jakarta Pusat itu sudah dijaga ketat aparat gabungan dari unsur TNI dan Polri.

Petugas keamanan juga sudah melakukan aksi sterilisasi di sekitar rumah yang terletak di ujung jalan tersebut.

Obama diberitakan akan menjadi pembicara utama dalam Kongres Diaspora Indonesia Global ke-4, esok di mal Kota Casablanka, Jakarta Selatan pada jam 09.35. (Rangga Baskoro)

