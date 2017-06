“Girildband” Apink Dapat Telepon Ancaman Bom, Penonton “Music Bank” Dievakuasi

BANJARMASINPOST.CO.ID – Girlband Apink mendapatkan ancaman bom. Kali ini ada yang mengaku memasang bom di area rekaman untuk acara "Music Bank Half-Year Specia", Jumat (30/6/2017.

Seperti dilansir Soompi, penelepon mengaku ingin menyakiti girlband tersebut. Garis polisi pun sudah dipasang guna mencegah orang-orang masuk ke dalam gedung.

Para penggemar yang berada di dalam gedung untuk menonton pre-recording Music Bank sudah dievakuasi. Para penggemar yang berdiri di luar dikawal untuk menjauhi gedung.

Pasukan keamanan pun sedang menyisir gedung untuk mengetahui apakan ancaman bom tersebut benar.

Kendati demikian, media Ilgan Sports mengutip seorang sumber bahwa geladi resik untuk acara Music Bank tersebut tetap berjalan.

Dalam Music Bank ini, sejumlah artis Korea Selatan direncanakan bakal tampil. Mulai dari Highlight, GOT7, BTOB, Red Velvet, NCT 127, DAY6, ASTRO, SEVENTEEN, hingga MONSTA X.

Untuk diketahui, Apink memang menerima berbagai ancaman akhir-akhir ini, termasuk ancaman bom saat mereka melakukan comeback showcase mereka.

Belum bisa dipastikan apakah orang yang menebar ancaman bom di Music Bank ini adalah orang yang sama di balik ancaman-ancaman sebelumnya.

Sementara itu, kata Apink pun kini menduduki 10 besar Trending Topic Indonesia. Para penggemar berharap keenam personelnya, Park Cho-rong, Yoon Bo-mi, Jung Eun-ji, Son Na-eun, Kim Nam-joo dan Oh Ha-young dalam kondisi baik-baik saja.

“Please, please let them just cancel this. Please let Apink just go home and be with their families,” tulis salah satu warganet. (KOMPAS.com)

Berita ini dipublikasikan di Kompas.com dengan judul: “Girildband” Apink Dapat Ancaman Bom di Acara “Music Bank”