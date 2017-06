Janji Siswa PAUD Nikahi Teman Sekelasnya Jadi Kenyataan, Begini Kisahnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bocah berusia 3 tahun ini menduga akan menikahi teman masa kecilnya di sekolah setara PAUD, yang ternyata menjadi nyata.

Laura Scheel dan Matt Grodsky dari Phoenix, Arizona menukah pada Desember lalu.

Mereka membagikan kisahnya di akun instagram, hingga akhirnya dipublikasikan oleh The Way We Meet.

Laura Scheel dan Matt Grodsky (net)

"Salah satu kenangan saya ketika berusia 3 tahun adalah berdiri di depan kelas, dan bilang saya akan menikahinya suatu hari nanti", ucap Matt kepada Laura.

"Ketika masih anak-anak, Laura mengajarkan saya bagaimana menggunakan ayunan, menggambar di bukit dan makan camilan keju".

Matt juga mengaku mengingat bagaimana dia dan Laura bermain petak umpet dan berpetualang di taman bermain, tetap tidur meski sudah siang".

"Aku terpikat pada Laura sejak kecil, dan aku masih terpikat hingga hari ini".

Dia mengutarakan kepada HuffPost, jika masa prasekolahnya dihabiskan untuk memberi kesan kepada wanita yang ditaksirnya.

"Aku mengingat membuatnya terkesan ketika merayakan Cinco De Mayo dan kami mencoba membuka pinata. Untungnya aku bisa dan membuatnya terkesan".

Meski hubungan keduanya dekat di masa anak-anak, keduanya berpisah dan kehilangan kontak satu sama lain sejak memasuki sekolah dasar.