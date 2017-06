Penduduk 6 Negara Muslim Ini Dilarang Masuk AS, Kecuali Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) mengabulkan sebagian permintaan larangan perjalanan ke AS dari enam negara muslim yang tengah dilanda konflik. Keenam negara tersebut yaitu Suriah, Iran, Libia, Somalia, Sudan, dan Yemen.

Larangan tersebut berlaku sejak Kamis malam waktu setempat (29/6). Tapi, bukan berarti seluruh warga dari enam negara mayoritas muslim tersebut dilarang masuk ke AS.

Masih ada syarat bagi warga yang masuk ke AS, baik sebagai pengunjung maupun pengungsi. Mereka harus memiliki hubungan yang dekat dan dipercaya (bona fide) baik dengan seseorang yang sudah ada di AS atau terkait pekerjaan dan pendidikan di sana. Di luar bukti yang kuat, warga dari Suriah dll, dilarang masuk AS.

Reservasi hotel misalnya, tidak bisa dianggap sebagai hubungan bona fide. Tapi, jika orang tersebut diundang ke AS untuk menjadi dosen pembicara, barulah bisa masuk ke Negeri Paman Sam.

Sedangkan hubungan dekat dengan seseorang artinya, warga dari keenam negara tersebut masih bisa masuk jika memiliki orang tua, anak, kakak-adik, tunangan, suami atau istri di AS. Sedangkan kakek-nenek, cucu, sepupu, keponakan, ipar, anak angkat, tetaplah dilarang masuk AS.

Ini enam negara yang tekena travel ban AS.

1. Suriah

Sejak terjadi perang saudara tahun 2011, tercatat 400.000 prang meninggal dalam konflik ini, menurut data PBB. Tahun lalu, tercatat 4,81 juta warga Suriah meninggalkan negaranya, dan sekitar 13.000 orang telah masuk ke AS.

2. Iran

Menjadi salah satu negara yang dituding menyokong terorisme oleh AS, tercatat 3.750 pengungsi Iran telah masuk ke AS sampai 2016.

3. Libia

Setelah pemerintahan Libia kolaps akibat perang saudara tahun 2014, ISIS mengambil alih bagian utara pesisir negara ini. Tahun lalu, PBB mencatat 700.000 warga Libia menjadi pengungsi, tapi AS hanya mengakui satu orang masuk ke AS sebagai pengungsi.

4. Somalia

Somalia masuk daftar hitam AS langara grup teroris Somalia Al-Shabaab terkait dengan Al-Qaeda. Hampir 500.000 orang meninggalkan negara ini karena kekeringan, perang saudara, dan kejahatan akibat perang lainnya. Tahun lalu, AS mengakui lebih dari 9.000 pengungsi Somalia.

5. Sudan

Sudan dan Sudang Selatan telah terlibat perang sejak 2013. Konflik ini telah menyebabkan 2,2 juta orang terlantar. Lebih dari 1.500 pengungsi dari Sudan memasuki AS pada tahun 2016.

6. Yemen

Yemen menderita kehancuran sejak perang sipil meledak tahun 2015. PBB mengestimasi 10.000 warga meninggal dunia. 2016, PBB mencatat lebih dari 2,7 juta warga Yemen terlantar.

