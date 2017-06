Saat Wisata Susur Sungai, Turis dari Slovakia Ini Bilang "Asyik dan Keren"

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Ivan Dacko, turis mancanegara yang berasal dari Slovakia akui Kota Banjarmasin merupakan tempat yang bagus.

Hal itu ia utarakan ketika selesai wisata susur sungai di tempat berjuluk Kota Seribu Sungai tersebut.

"Banjarmasin adalah tempat yang bagus, tempat yang sangat menarik. Oangnya juga ramah, asyik dan keren," ucap Ivan menggunakan bahasa inggris yang kemudian diterjemahkan oleh pemandu wisatanya.

Bersama Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin, Khuzaimi dan Komunitas Sahabat Bekantan Indonesia mereka mendampingi turis tersebut keliling Banjarmasin menggunakan perahu motor pada Rabu (28/6/2017) lalu.

Selain tentang Kota Banjarmasin, ia juga mengatakan kalau makanan di daerah ini lumayan enak. Apalagi ketika wisata kampung ke kawasan Mantuil dan Teluk Mendung ia disediakan makanan khas kampung tersebut.

Terlebih Ivan mengatakan ia menyukai ikan dan ampal udang buatan warga. Selain itu ia juga mencoba masakan yang dinamakan gangan singkong atau singkong yang dikuahi air kelapa.

Turis berbadan tinggi dan masuk kategori putih itu mengatakan kalau ia menyukai Banjarmasin secara keseluruhan.

"So for me, Banjarmasin itself is pretty amazing and famous for canal and people living with the river its really a great place to visit, " terangnya.

Bukan hanya Ivan yang diajak keliling Kota Banjarmasin melalui jalur sungai tersebut. Khuzaimi juga membawa tiga turis lainnya yang berasal dari Bangladesh dan Korea Selatan untuk memperkenalkan maskot Banjarmasin.

(Banjarmasinpost.co.id/ Isti Rohayanti)