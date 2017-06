Setelah Tak Bertenaga 5 Pekan, Harga Minyak Mentah Kembali ke Level US$ 47

Petugas melakukan pemeriksaan rutin pada instalasi di Stasiun Pengumpul Umum (SPU) Mundu PT Pertamina EP Asset 3 Field Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (28/10/2014). Minyak mentah di SPU ini berasal dari sumur eksplorasi minyak Field Jatibarang yang menghasilkan 9.438 barel per hari. (Warta Kota/alex suban)

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga minyak mentah akan mencetak penguatan pekan pertama setelah melemah lima minggu berturut-turut.

Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) di bursa Nymex untuk pengiriman Agustus 2017 pukul 13:31 WIB menguat 0,51% menjadi US$ 45,16 per barel. Sepekan ini, harga minyak mentah AS ini sudah bertambah 4,6%.

Sedangkan harga minyak Brent naik 0,2% menjadi US$ 47,49 per barel. Kedua jenis minyak ini menguat setelah melemah terus sejak 19 Mei.

Harga minyak mentah dunia sempat menyentuh level terendah 10 bulan pada pekan lalu, di tengah makin berlimpahnya produksi minyak AS. Sementara itu, pengetatan produksi yang dilakukan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan aliansinya tak kunjung memberikan hasil pada pasokan minyak global.

Harga minyak mulai menguat setelah produksi minyak AS turun 100.000 barel per hari menjadi 9,3 juta bph pada pekan lalu. Ini merupakan penurunan produksi mingguan terbesar sejak Juli 2016.

Saat ini, OPEC dan beberapa negara lainnya sepakat memangkas 1,8 juta barel per hari sampai Maret 2018. Namun, sejauh ini belum ada rencana pemangkasan lebih dalam dari OPEC untuk mengimbangi pertumbuhan produksi di AS.

