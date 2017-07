Uber Luncurkan Layanan Jasa Penyewaan Speedboat, Indonesia Bagaimana?

BANJARMASINPOST.CO.ID, ZAGREB - Uber Technologies melebarkan sayap bisnisnya. Perusahaan jasa pemesanan transportasi lewat aplikasi ini meluncurkan jasa penyewaan speedboat bernama UberBOAT di Kroasia pada Jumat kemarin (29/6).

Jasa UberBOAT ini memiliki rute menghubungkan titik-titik wisata utama sepanjang pantai Kroasia. Tiap unit speedboat berisi 12 orang. Sebelumnya, jasa penyewaan speedboat ini telah diuji coba di Istanbul dan Miami selain lokasi-lokasi lainnya.

Rencananya, UberBOAT akan mulai beroperasi di Kroasia selama musim panas ini untuk melayani lonjakan turis yang datang untuk menghabiskan liburan musim panas mereka.

Jasa sewa speedboat ini akan tersedia di Uber app. Harga sewa kapal untuk delapan orang atau lebih dari rute Kota Split ke Kota Hvar misalnya, sekitar US$ 400 atau berkisar Rp 5,3 juta (Rp 13.200 per dollar AS).

"UberBOAT menawarkan dua jasa. Pertama melayani transfer penumpang antar pulau atau penyewaan perjalanan setengah hari maupun satu hari penuh. Penumpang tidak bisa menginap di atas kapal hingga keesokan harinya atau disewa tanpa kapten kapal dan awak kapal," ujar manajemen Uber dalam pernyataannya.

Penumpang dapat membuat jadwal wisata mereka sendiri dengan menyewa kapal lewat aplikasi. Atau penumpang bisa mengikuti jadwal yang telah disiapkan untuk mengunjungi tempat wisata populer yang ada. Jasa ini menjadi tambahan fasilitas disamping menyewa kapal dari perusahaan jasa agen wisata yang sudah dulu ada.

Lalu, bagaimana di Indonesia yang kawasannya terdiri laut dan sungai yang membatasi ribuan pulau?

