Wow! Setahun Tidak Gunakan Ponsel, Ternyata Ini Efeknya bagi Ed Sheeran

BANJARMASINPOST.CO.ID – Pada 13 Desember 2015 lalu, vokalis dan pencipta lagu Ed Sheeran (26) memutuskan untuk vakum dari media sosial dan pesan elektroniknya. Bahkan ia juga tak menggunakan telepon genggamnya selama setahun.

Rupanya hal tersebut memberikan dampak positif bagi kehidupan Sheeran.

“Menghindari telepon genggam ternyata sangatlah membantu. Dan aku sudah berhenti merokok dan mulai melakukan latihan-latihan, yang mana belum pernah aku lakukan sebelumnya,” terang Sheeran seperti dikutip dari Entertainment Weekly.

“Bagiku, ya, tidak pergi keluar atau berpesta di bar sampai pukul 6 pagi, dan kemudian men-tweet sepanjang hari hingga pukul 6 petang… itu membantu!” sambungnya.

Vakum dari dunia maya rupanya juga membuat Sheeran fokus dalam menghasilkan karya-karya jitu.

Setahun setelah vakum, ia memberikan kabar gembira pada penggemarnya dengan perilisan dua singel di album terbarunya, Divide, yaitu “Castle on the Hill” dan “Shape of You”.

Di sisi lain, Sheeran juga merasa dirinya menjadi lebih energik. Buktinya, tahun 2017 saja belum usai, ia sudah punya jadwal tur untuk tahun 2018. Tampaknya, pemuda kelahiran Inggris ini begitu menikmati hidupnya.

Sampai-sampai, ia dan krunya dalam tur Divide bisa menghabiskan malam dengan pergi ke restoran dan makan junk food.

“Kami sangat menyukai trashy food. Aku bersama sekitar 40 orang dalam turku pergi ke restoran seperti Buffalo Wild Wings. Kami sangat menikmati malam itu,” ujarnya.

