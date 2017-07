Berulang Tahun Hari Ini, Chicco Jerikho Minta Kado 'Unik' Bukan untuk Dirinya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari ini, Senin (3/7/2017), artis peran Chicco Jerikho berulang tahun yang ke 33. Pemeran Ben di Film Filosofi Kopi ini tak merayakan ulang tahunnya dengan pesta.

Meski demikian, Chicco justru menagih kado kepada mereka yang memberikan ucapan selamat ulang tahun.

Namun, kado itu bukan untuk dirinya.

Kado berupa pembukaan donasi itu ia persembahkan untuk para petani kopi di lereng Merapi.

Chicco menyampaikan hal itu di akun Instagramnya, @chicco.jerikho, Senin (3/7/2017).

"Hari ini, Gue ulang tahun!

Banyak banget yang udah ngucapin selamat ulang tahun ke gue, jadi biar afdol sekalian aja gue minta kado! Siapa yang mau kasih gue kado?

Lo buka deh sekarang Kitabisa.com/kadoultahben (link bio) dan kasih gue donasi mulai dari seharga segelas kopi favorit lo!

Rencananya, uang yang terkumpul bakalan gue kasih buat Kang Sukiman dan para petani merapi, buat beli kebutuhan mereka.

Abis kasih kado, jangan lupa minggu depan nonton @filkopmovie ya! Biar gue makin seneng! :) #FilosofiKopi2 #13Juli2017 #BenJody #SahabatSejati,"tulisnya.

Warganet pun beramai-ramai menyampaikan ucapan selamat ulang tahun dan doa untuk Chicco.

dhedew__: Happy Birthday bang bro @chicco.jerikho Semoga makin berkah hari2nyaa.....

wannahamra: Selamat ulang tahun kak @chicco.jerikho semoga kaka selali diberi kesehatan, panjang umur, sukses terus buat kariernya, dan semoga kaka bahagia dunia maupun akhirat aamiin

sandraclaw: Happy birthday Ben! Stay handsome and awesome. Sukses filkop nya! God bless you

ekresya: happiest birthdayy @chicco.jerikho ! may the force be with youu gbu kak

moncauti: Happy birthday kak @chicco.jerikho ... God bless u..