Nginap di Favehotel, Menu Sarapan Paginya Beragam

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - MENGINAP di Favehotel A Yani Banjarmasin, banyak keuntungannya. Di Favehotel menawarkan suasana kamar tidur yang menarik dan nyaman.

Hotel ini juga sangat cocok untuk para traveller baik dari Palangkaraya dan Hulu Sungai yang ingin menginap dengan harga terjangkau.

"Favehotel bermain di kelas hotel bintang dua dengan fasilitas sarapan pagi dengan konsep all you can eat," kata Sales Marketing Manager Fave Hotel A Yani Erwin, Senin (3/7/17).

Dipaparkannya, kamar-kamar di Favehotel juga sangat menarik, bernuansa western, fun, fresh dan freindly. Bagi yang tidur di kamar Favehotel akan terasa menyegarkan. Saat ini Favehotel mempunyai 140 kamar dengan tipe standar, superior, deluxe dan deluxe family.